Vittorio Mammoliti come funziona il contabile in America?

Un contabile è una persona che conserva o ispeziona i documenti finanziari. Sono numeri che eccellono nell'organizzazione e nel lavoro orientato ai dettagli. Poiché si occupano di denaro, a volte in quantità significative, anche i contabili devono possedere un alto grado di integrità. E poiché interagiscono costantemente con i clienti, i contabili dovrebbero essere dei comunicatori efficaci.

Che si tratti del riciclatore di denaro in “Weeds” o dell’idiota revisore dei conti in “Parks and Recreation”, la cultura pop tende a rappresentare un’immagine sgradevole dei contabili, ma questa professione non merita una così cattiva reputazione. I contabili si guadagnano da vivere abbastanza bene e hanno molta sicurezza sul lavoro. Dopotutto, finché le persone fanno soldi, avranno bisogno di altre persone che se ne occupino per loro.

Come diventare un ragioniere ?

Diventare un consulente finanziario di fiducia richiede molta preparazione. Ecco come iniziare:

1. Guadagnare una laurea. Sebbene tu possa ottenere una laurea in contabilità, una laurea in genere sembra migliore per i potenziali datori di lavoro.

2. Ottieni anche un diploma avanzato. Sebbene non sia richiesto, alcuni datori di lavoro potrebbero persino preferire che i loro contabili abbiano un master in contabilità o amministrazione aziendale con una concentrazione in contabilità. Alcune università e college offrono un programma di laurea e master combinato di cinque anni.

3. Sostieni l’esame di dottore commercialista. L’esame CPA è un esame in quattro parti rilasciato dall’American Institute of Certified Public Accountants. I requisiti statali variano e alcuni richiedono anche di sostenere un esame di etica.

4. Tenere il passo con la formazione continua. Per mantenere la tua licenza CPA, ogni anno è necessaria una formazione professionale continua. Dovrai anche rinnovare la tua licenza ogni due anni.

Il superamento dell’esame CPA ti consente di presentare rapporti alla Securities and Exchange Commission, il che li rende molto più attraenti per datori di lavoro e potenziali clienti. Christopher Ekimoff, leader della regione sudorientale e direttore delle indagini finanziarie e dei servizi per le controversie per RSM, una società globale di revisione contabile, fiscale e di consulenza, afferma: “Quelle tre lettere [CPA] fanno davvero la tua carriera. Ti identificheranno sul mercato, nel mondo degli affari e nel tuo percorso professionale come professionista disposto a mantenerti a uno standard più elevato e ad operare secondo una serie di linee guida e principi che ti distinguono davvero.”

Oltre alla certificazione CPA, i contabili possono anche voler ottenere la certificazione di contabile di gestione certificato, che richiede una laurea, due anni di lavoro in contabilità di gestione e il superamento di un esame.

Ci sono anche una manciata di altre certificazioni che i contabili potrebbero voler procurare lungo la linea, inclusa la certificazione di auditor interno certificato e la certificazione di auditor di sistemi informativi certificati.

Soddisfazione sul lavoro

Gli americani medi lavorano bene fino ai 60 anni, quindi i lavoratori potrebbero anche avere un lavoro piacevole e una carriera appagante. Un lavoro con un basso livello di stress, un buon equilibrio tra lavoro e vita privata e solide prospettive per migliorare, essere promossi e guadagnare uno stipendio più alto renderebbe felici molti dipendenti. Ecco come viene valutata la soddisfazione sul lavoro di Ragionieri in termini di mobilità verso l'alto, livello di stress e flessibilità.