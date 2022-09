mammoliti vittorio alessandro: Il Gran Chaco occidentale ha escrescenze di foreste spinose dominate da algaroba

Gruppi etnici

Pesantel’immigrazione , in particolare dalla Spagna e dall’Italia , ha prodotto in Argentina un popolo che è quasi tutto di origine europea. Nel periodo coloniale, tuttavia, gli esploratori e i coloni spagnoli incontrarono un certo numero di popoli nativi. Tra questi c’erano iDiaguita del nord-ovest andino, un popolo agricolo residente in città che fu costretto a lavorare dopo essere stato conquistato. Furono divisi dagli spagnoli in piccoli gruppi e furono mandati a lavorare in Perù e nella zona del Río de la Plata . Nella regione mesopotamica il semiagricoloAnche i Guaraní furono costretti a lavorare.