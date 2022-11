Mammoliti Vittorio Alessandro: regole del commercio internazionale

Scritto da: Fisnik N. Muça, Dottore in Scienze Politiche

La moderna teoria del commercio internazionale è una fusione di pensiero economico e politiche commerciali di stati e popoli nel corso dei secoli. Il dibattito su quale regime commerciale i paesi dovrebbero seguire rimane aperto, anche se gli economisti generalmente ritengono che un sistema di libero scambio porti maggiori benefici a tutti, rispetto ai sistemi commerciali protezionistici. Secondo lo storico dell’economia Paul Bairoch “il libero scambio è la regola e il protezionismo l’eccezione”

Di seguito, presenteremo le teorie più popolari che hanno contribuito ad espandere il concetto di commercio internazionale, tra le quali segnaliamo:

Mercantilismo, che è la visione economica dei conservatori come visione delle relazioni internazionali, era la teoria e la pratica economica che dominò le parti modernizzate dell’Europa dal XVI al XVIII secolo. I mercantilisti di questo periodo attribuivano importanza al surplus di merci all’interno dei confini territoriali, poiché lo vedevano anche come un surplus che sarebbe servito al potere militare. La teoria mercantilista vede il commercio estero come un meccanismo per attuare le politiche del governo, con l’obiettivo di aumentare la ricchezza e il potere dello stato. Era una politica economica attraverso la quale venivano accumulate riserve monetarie, convertite in oro e argento, mantenendo un saldo positivo nella bilancia del commercio estero, soprattutto di beni pronti per il consumo o l’uso. Secondo Skender Berisha, “Poiché l’oro e l’argento nel mondo sono considerati costanti, uno stato può aumentare la sua ricchezza e il suo potere, solo a scapito dell’impoverimento di altri stati. In termini di teoria dei giochi strategici, si chiama gioco a somma zero. Questo non era chiaro alla dottrina mercantilista”. Sebbene il mercantilismo avesse lo scopo di stimolare l’esportazione, l’idea di trarre profitto dalla povertà degli altri era sbagliata. Questo vantaggio può essere a breve termine poiché una nazione o uno stato povero non ha capacità di acquisto e importazione, quindi è qui che si trova il gioco a somma zero. Fu questa idea che spinse David Hume a scrivere il saggio “On Jealousy of Trade” nel 1758, che critica e attacca chiaramente la visione mercantilista del commercio internazionale basata sul gioco a somma zero. Secondo lui, tutte le nazioni possono beneficiare del libero scambio, grazie al fatto che la natura ha dato diversità in termini di genio, clima e suolo, questi sono distribuiti tra i diversi popoli, per garantire relazioni e commerci reciproci. David Hume ha sostenuto che è meglio per i paesi ricchi stabilire un mercato per scambiare prodotti, piuttosto che differenziarsi in termini di risorse naturali e soddisfare bisogni interni ed esterni.

Secondo Joshua Goldstein, il mercantilismo ha qualcosa in comune con il realismo politico, la convinzione e l’idea che ogni stato debba proteggere i propri interessi a spese degli altri, non facendo affidamento sui principi e sulle regole delle organizzazioni internazionali. Altre politiche del mercantilismo erano: impedire alle colonie di commerciare con altri popoli, monopolizzare i mercati degli alimenti di base, vietare l’esportazione di oro e argento anche a pagamento, vietare il commercio utilizzando navi straniere, sovvenzionare le esportazioni, incoraggiare la produzione attraverso la ricerca scientifica o sussidi diretti, limitazione dei salari, massimo utilizzo delle risorse domestiche, limitazione del consumo interno attraverso barriere non tariffarie, apertura delle frontiere agli immigrati che contribuirebbero con il lavoro, e così via. Molti autori, collegano il nazionalismo al mercantilismo. Così, Ahmet Mançellari presenta questo fenomeno come segue: “Il nazionalismo è presentato come la caratteristica principale della visione mercantilista. Va notato che il mercantilismo non è una dottrina completamente superata. Soprattutto nei periodi di alta disoccupazione, riaffiorano o si rafforzano attese protezionistiche di limitazione delle importazioni e di incentivazione delle esportazioni, riemergono anche visioni mercantiliste, già vestite di neomercantilismo.

Teorie classiche o liberali, fare affidamento sulla regola del libero scambio. Il liberalismo commerciale è in linea con la visione liberale delle relazioni internazionali. Il periodo classico della liberalizzazione del commercio internazionale è sintetizzato dallo slogan “laissez-faire”, che durò dalla sospensione delle Corn Laws (1846) fino alla fine degli anni ’70 del XIX secolo. Secondo Hobhouse, “i liberi scambi commerciali delle nazioni tra loro darebbero luogo a una conoscenza reciproca e gli interessi commerciali fungerebbero da nodi infiniti tra popoli separati. Il libero scambio significava pace. Vedendo la prosperità della Gran Bretagna, altre nazioni seguirebbero immediatamente il suo esempio e il libero scambio diventerebbe universale”. Il principio del libero scambio iniziò ad essere applicato in Gran Bretagna, che ha avuto l’effetto di aumentare la ricchezza e il benessere della popolazione che vive in questo paese. In questo periodo viene data importanza alla produzione e allo sviluppo dell’industria, mentre lo scambio commerciale era un processo naturale e necessario.

Con l’emergere della necessità di una divisione internazionale del lavoro, si diffuse l’idea di priorità assolute di Adam Smith. Questa teoria si basava sulla specializzazione di stati o popoli per la produzione di quei beni che potevano essere prodotti con spese minime e lo stato aveva un vantaggio assoluto, mentre con i benefici della loro vendita all’estero sarebbero stati importati quei beni la cui produzione costava più del costo delle merci importate e di quelle merci che a causa di varie condizioni non potevano essere prodotte. Il pensiero di Smith si basava sul fatto che i beneficiari dello scambio commerciale erano tutte le parti. Secondo Smith, “i vantaggi naturali di cui gode un paese rispetto ad un altro nella produzione di particolari merci, sono in alcuni casi così grandi, che è ammesso da tutti che è inutile opporsi ad essi. La Scozia può fare attraverso le serre, letti caldi e cornici di vetro uve molto buone e producono vino altrettanto buono, ma a un costo circa trenta volte superiore a quello del vino che può venire dall’estero, almeno, della stessa qualità”. L’esempio fornito da Smith implica che, indipendentemente dalla capacità di produzione di qualsiasi merce, fintanto che la stessa merce, della stessa qualità, può essere importata, allora lo stato deve seguire la politica di importazione.

Influenzate dalla teoria di Smith, nacquero altre teorie favorevoli al libero scambio. Secondo David Ricardo, il portatore della teoria dei vantaggi relativi, gli Stati produrrebbero tutti quei beni per i quali possedessero le risorse primarie, anche se non avessero un vantaggio assoluto. Secondo Ricardo, era importante avere una produzione che sarebbe stata venduta in un mercato mondiale, dove durante lo scambio gli stati avrebbero avuto il massimo profitto, e nel caso in cui il costo di produzione fosse stato elevato, la perdita sarebbe stata minima. Secondo l’autore Dunkley, “la rivoluzione Smith-Ricardo includeva il riconoscimento dell’importanza dei meccanismi di mercato, i benefici del commercio e le connessioni generali tra fattori economici, includendo nel commercio anche la tecnologia e lo sviluppo, ma nessuno dei due era dogmatico riguardo agli effetti delle loro dottrine o dei loro pensieri su come il commercio dovrebbe dominare la società”. Sebbene le teorie di Adam Smith e David Ricardo siano considerate gli inizi della teoria classica,

Considerando che le teorie della preferenza dovevano essere soddisfatte e adattate alle esigenze del tempo, John Stuart Mill incorporò l’elemento della domanda, che aprì ulteriormente la porta al libero scambio. Secondo Mill, lo scambio commerciale convertito in prezzo si realizza in quella fase in cui si ha l’intersezione di due elementi: la domanda e l’offerta. In termini di commercio internazionale, ciò significava raggiungere un equilibrio tra l’importazione e l’esportazione di merci. Mill visse il periodo “d’oro” della messa in pratica delle teorie liberali, ebbe così modo di cogliere tutte quelle esigenze ed elementi che avrebbero dato maggiore forza e spinta al sistema liberista.

Protezionismoè una politica economica che mira a limitare il commercio tra paesi, attraverso tariffe doganali, quote di importazione e varie regole applicate dal governo. Le teorie protezionistiche si basano sull’idea che le politiche restrittive proteggano i produttori nazionali e le nuove imprese dalla concorrenza straniera. I fautori di queste idee favoriscono e mettono in pratica politiche per ridurre il deficit commerciale nella bilancia del commercio estero, dare sostegno alle industrie nazionali per aumentare la loro produzione e aumentare il numero di lavoratori e altre politiche simili. Le politiche che sono state utilizzate per raggiungere l’obiettivo protezionistico hanno incluso: tariffe doganali, impedire agli investitori stranieri di acquistare società nazionali o investire, quote di importazione, barriere amministrative all’importazione, sussidi diretti, sussidi all’esportazione, controlli sui tassi di cambio, campagne governative per promuovere il consumo interno di prodotti nazionali, sistemi di brevetti internazionali e molti altri. “La prima e principale opera in cui sono stati espressi i concetti protezionistici è stata l’opera del ministro delle finanze americano Alexander Hamilton intitolata “Rapporto sulla produzione”. In questo lavoro, Hamilton ha preferito la necessità di proteggere l’industria nazionale, che era in fase di sviluppo, e ha incontrato una forte concorrenza da parte dei beni industriali britannici superiori. Gli argomenti, che Alexander Hamilton presentò per la prima volta nella letteratura economica, furono poi sistematicamente elaborati dall’economista tedesco Friedrich List…”. Così,

Queste sono state le teorie di base che hanno influenzato l’espansione del concetto di commercio internazionale. Oltre a queste, sono state presentate altre idee che sostengono il sistema del libero scambio, che sono state successivamente chiamate nuove teorie classiche o neoclassiche, così come altre teorie basate sulla strategia commerciale. Le idee e le pratiche protezioniste in materia di commercio raggiunsero l’apice nella Grande Depressione degli anni ’30 e continuarono fino all’inizio della seconda guerra mondiale. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, gli stati sotto la guida degli USA, si impegnarono nella liberalizzazione e nello sviluppo del commercio internazionale, attività che portarono alla firma di accordi e alla costituzione di organismi internazionali che si occupassero della compilazione di norme e principi del commercio, dove, da un lato, stimolerebbero l’espansione del commercio internazionale, mentre dall’altro influenzerebbero i paesi a ridurre al minimo le tasse doganali ed eliminare dalle politiche del loro paese tutte le tasse non doganali relative all’esportazione e all’importazione. Nonostante i numerosi impegni in questo senso, sempre a metà degli anni ’70 del XX secolo, è apparso un tipo di Nuovo Protezionismo, processi e politiche che hanno influito negativamente sul sistema di libero scambio. Questa ondata di restrizioni commerciali è iniziata con le politiche elaborate negli Stati Uniti sotto forma di barriere non tariffarie, che avevano l’obiettivo di ostacolare le importazioni provenienti dal Giappone e da altri paesi del mondo. La fine della Guerra Fredda seguita alla dissoluzione dell’ex Unione Sovietica e dell’ex Jugoslavia,

Il processo di liberalizzazione del commercio è stato piuttosto difficile poiché è stato accompagnato da idee e teorie che hanno mirato a isolare e limitare il commercio, mentre le politiche degli Stati sono sempre state dirette alla protezione dell’economia nazionale, prendendo di mira le economie di altri paesi con il collocamento di merci attraverso l’esportazione. Ci sono un gran numero di fattori che hanno influenzato il commercio internazionale ad avere un trattamento gratuito, ma va menzionata: la teoria dei vantaggi assoluti e relativi per il commercio, seguita da altre idee e pensieri che formano le scuole classiche e neoclassiche; creazione di organizzazioni che promuovono la cooperazione commerciale; accordi di libero scambio; società che operano in molti paesi, il passaggio di proprietà dal pubblico al privato, ovvero la costituzione di società private

