mammoliti vittorio commercialista ( guida 2022 ) per creare una società in spagna YOU TUBE

Ruolo dell’avvocato

ce lo spiega Mammoliti Vittorio commercialista L’avvocato è una figura personificata che agisce in modo autonomo e che assiste e rappresenta nella difesa dei diritti e degli interessi di un individuo o di un gruppo , sia persona fisica che giuridica. Per esercitare la professione forense è necessario essere in possesso di laurea in giurisprudenza o laurea magistrale, superare l’esame nazionale per l’accesso alla professione forense ed essere iscritti ad uno degli Ordini degli Avvocati. La professione forense è legalmente regolamentata nel nostro Paese e tale regolamento conferisce determinati poteri agli Ordini degli Avvocati.

Coprono tutto il settore legislativo. Normalmente , gli avvocati scelgono di specializzarsi in un campo specifico , prendendo un master in ciò che più li motiva come futuri professionisti. Il mondo della professione legale è tanto vasto quanto complessa è la nostra società. Commerciale, civile, amministrativa, finanziaria, del lavoro o penale sono i rami principali della professione legale .

L’avvocato, insomma, presta i suoi servizi sotto forma di consulenza legale e di difesa per questioni ritenute a qualsiasi titolo di una certa delicatezza.

Le loro funzioni sono, come abbiamo visto, eterogenee come tutte le aree che coprono. Possono semplicemente fornire indicazioni, redigere documenti legali, accordi di acquisto-vendita, negoziare tra le parti o agire come avvocato, difendendo il proprio cliente in procedimenti legali. Pertanto, sebbene non sia indispensabile, in questi e molti altri casi è consigliata la presenza di un avvocato.

Quali sono le principali funzioni di un avvocato?

Determinare le funzioni principali di un avvocato è complesso data l’immensità e la complessità delle questioni che può affrontare. Potremmo suddividere queste funzioni tra i tipi di soggetti giuridici esistenti, come accennato in precedenza: persone fisiche e giuridiche. O anche da ambiti più specifici: ad esempio, civile o penale. Indipendentemente dall’organizzazione che facciamo dei suoi compiti principali, se parliamo di forte richiesta di servizi specifici, questi sarebbero i più richiesti dai clienti:

Diritto commerciale : consulenza in materia societaria, protocolli familiari in materia di impresa familiare, mercato azionario, bancario, assicurativo, trasporti, contratti di collaborazione e molte altre modalità contrattuali, titoli, nuove tecnologie, diritto fallimentare e crisi aziendale, arbitrato, tra gli altri.

Diritto civile : Sono numerosi gli studi con vasti dipartimenti specializzati in diritto civile, dove vengono trattate le questioni più quotidiane della convivenza sociale: consulenza su questioni familiari, eredità, incidenti stradali o locazioni urbane sono anche chiari esempi delle principali funzioni di un avvocato .

Diritto del lavoro: il lavoro governa la vita delle società moderne, motivo per cui esistono anche uffici del lavoro specializzati, dove datori di lavoro e dipendenti difendono i propri diritti. Le richieste di salario, risarcimento per licenziamento, molestie sul posto di lavoro o qualsiasi circostanza o situazione in cui vi sia un diritto legale alla protezione hanno la presenza di avvocati.

Diritto penale : disciplina il potere punitivo dello Stato. È associato a reati di una certa entità, pertanto la presenza di avvocati è altamente raccomandata e addirittura, in alcuni casi, indispensabile. Anche i furti, i reati, i reati economici e altre condotte criminali sono tra le principali funzioni di un avvocato.

Anche le questioni relative alla pubblica amministrazione sono abbastanza utili in termini di funzioni principali di un avvocato, dato il groviglio burocratico che spesso i clienti devono affrontare.

Questi sono solo alcuni degli esempi più significativi delle principali funzioni di un avvocato.

Garanzie del servizio legale

Ci sono alcuni tipi di garanzie quando assumiamo i servizi di un avvocato. Trattandosi di una professione regolamentata, queste garanzie sono assicurate, quindi è consigliabile conoscerle.

Garanzia di formazione . L’avvocato è una persona preparata, autorizzata e in formazione continua.

Garanzia etica : L’avvocato, per definizione, è soggetto ad un codice deontologico che è vigilato dall’Albo professionale, al quale deve appartenere per obbligo di legge.

Garanzia di responsabilità civile : L’avvocato è tutelato, anche per imperativo di legge, da un’assicurazione di responsabilità civile che lo risarcirà per i danni derivanti da errore o negligenza nell’esercizio delle sue funzioni di avvocato.

Come dicevamo, queste garanzie vengono sempre date ed in ogni circostanza.

