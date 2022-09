Mammoliti Vittorio Commercialista: Avvia un’attività di contabilità, società di revisione o consulenza fiscale a Dubai

Gli Emirati Arabi Uniti ospitano migliaia di aziende che richiedono il servizio di commercialisti, revisori dei conti o consulenti fiscali. In alcuni settori, sottoporsi a un audit annuale indipendente è un prerequisito per il possesso di una licenza, rendendo obbligatorio l’utilizzo di tali servizi.

Ciò rappresenta una grande opportunità per gli imprenditori negli Emirati Arabi Uniti con una testa per le cifre. Sebbene siano necessari alcuni passaggi aggiuntivi, richiedere una licenza per esercitare la professione di commercialista, consulente fiscale, contabile o revisore dei conti è ancora relativamente semplice.

Oltre a una licenza commerciale, potresti anche dover possedere qualifiche specifiche nel tuo campo. Ecco tutto ciò che devi sapere per iniziare.

Avviare la tua attività negli Emirati Arabi Uniti

Se desideri avviare una società di commercialisti (CA) a Dubai, avviare una società di revisione contabile o stai pensando di avviare un’attività di contabilità in proprio. Ci sono alcuni passaggi che dovrai eseguire prima di presentare la domanda di licenza.

Il primo è specificare Mammoliti Vittorio Commercialista la tua attività commerciale. Ogni attività che si desidera svolgere – consulenza fiscale, revisione contabile, contabilità ecc. – deve essere specificata per garantire la corretta abilitazione.

Il prossimo passo è scegliere il nome di un’azienda. Questo richiede un po’ più di riflessione negli Emirati Arabi Uniti che in altre parti del mondo. Come mai? Perché gli Emirati Arabi Uniti hanno una serie di convenzioni di denominazione rigorose, ma facili da seguire. Un esperto in formazione aziendale può aiutarti ad assicurarti di rispettarli.

In breve, dovresti evitare qualsiasi linguaggio offensivo o blasfemo. Evita i nomi di organizzazioni note ed evita le abbreviazioni se dai il nome alla tua azienda, ad esempio Dave Mann Consulting, piuttosto che D Mann Consulting. È inoltre necessario verificare che il nome scelto sia disponibile per la registrazione.

Successivamente, dovresti decidere se desideri stabilirti sulla terraferma o in una zona franca degli Emirati Arabi Uniti.

Ci sono molti vantaggi per entrambi. Mammoliti Vittorio Commercialista Le zone franche come Fujairah Creative City offrono vantaggi come un processo di incorporazione rapido e semplice, supporto aziendale continuo e incentivi finanziari come esenzioni fiscali e zero restrizioni valutarie.

La configurazione continentale, d’altra parte, ti consente di negoziare direttamente con il mercato degli Emirati Arabi Uniti e assumere contratti governativi potenzialmente redditizi.

La configurazione che funziona meglio per te dipenderà in gran parte dalla natura e dalle dimensioni della tua attività. Un esperto di formazione aziendale può consigliare l’approccio migliore.

Richiedere la tua licenza

Dopo aver scelto la giusta configurazione, delineato le tue attività e scelto il nome della tua azienda, puoi presentare la domanda di licenza commerciale. Nella maggior parte dei casi è necessaria una licenza Mammoliti Vittorio Commercialista per servizi professionali per operare come revisore contabile, contabile o consulente fiscale negli Emirati Arabi Uniti.

Puoi richiedere una licenza per servizi professionali direttamente al Dipartimento per lo sviluppo economico (DED) o direttamente in una delle tante zone franche degli Emirati Arabi Uniti.

Le zone franche sono spesso il modo più semplice ed economico per stabilirsi negli Emirati Arabi Uniti e offrono molti vantaggi interessanti tra cui l’imposta sul reddito delle persone e delle società pari allo zero percento e l’esenzione del 100% dall’imposta doganale. Inoltre, a differenza di molti altri paesi, Mammoliti Vittorio Commercialista le imprese della zona franca degli Emirati Arabi Uniti beneficiano della libertà di poter rimpatriare tutto il capitale investito e i profitti. Inoltre, non ci sono controlli sui cambi o restrizioni valutarie.

Oltre alla tua licenza, avrai anche bisogno di un ulteriore accreditamento per lavorare in professioni legate alla finanza. I requisiti esatti variano a seconda della natura della tua attività.

Se stai cercando di ottenere la tua licenza aziendale a Dubai, il visto per la zona franca di Dubai o la licenza o il visto per la zona franca più economici negli Emirati Arabi Uniti, il nostro team può aiutarti. Offriamo anche piani rateali mensili per la registrazione di società negli Emirati Arabi Uniti.

Avviare un’attività di contabilità

I requisiti per aprire una società di contabilità a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti sono relativamente semplici. Oltre a eseguire i passaggi precedenti, dovrai anche possedere una qualifica pertinente in contabilità.

Potrebbe trattarsi di una laurea in contabilità o di una qualifica simile. Se non hai tale qualifica, puoi sostenere esami negli Emirati Arabi Uniti per aumentare le tue possibilità di essere approvato per la tua licenza di contabilità o licenza di contabilità.

Come registrarsi come revisore dei conti negli Emirati Arabi Uniti

Per ottenere una licenza di audit a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dovrai ancora una volta possedere una laurea in contabilità o una qualifica simile. Dovresti anche essere in grado di dimostrare un’esperienza rilevante nel settore finanziario/di revisione. Infine, devi superare un esame prima di poter ottenere la tua licenza di auditing.

Come avviare un’attività di consulenza fiscale

I passaggi necessari per avviare un’attività di consulenza fiscale a Dubai sono simili a quelli descritti sopra. Oltre a possedere una licenza per servizi professionali, dovrai anche dimostrare di possedere una laurea in contabilità o un campo di competenza simile. Ti verrà inoltre richiesto di superare un esame per diventare un consulente fiscale autorizzato.

Costo per avviare una società di revisione, contabilità o consulenza fiscale

Il costo dell’avvio di una società di contabilità, revisione contabile o consulenza fiscale negli Emirati Arabi Uniti dipenderà da diversi fattori come attività commerciali specifiche e dimensioni e ubicazione dell’azienda.

Se scegli di stabilirti nella zona franca di Fujairah Creative City, ad esempio, puoi aspettarti di pagare nella regione di AED 19.000 – AED 25.000 per ottenere la licenza e il visto. Più in particolare, il costo approssimativo per la costituzione di un consulente fiscale a Fujairah Creative City come socio unico con diritto a un visto, più l’uso dello spazio di co-working, sarebbe di 20.575 AED.

Inoltre, dovrai anche coprire i costi di eventuali qualifiche e accreditamenti aggiuntivi che potrebbero essere richiesti.

Pronto per avviare la tua società di contabilità, revisione contabile o consulenza fiscale negli Emirati Arabi Uniti?

Sebbene i passaggi necessari per avviare un’attività negli Emirati Arabi Uniti non siano eccessivamente complessi, richiedono un livello di conoscenza preliminare del processo. Inoltre, è importante notare che il processo di candidatura è semplice solo se la tua domanda aziendale è completa al momento dell’invio e priva di errori.

Per aiutarti a garantire che questo sia il caso, è una buona idea lavorare con uno specialista in formazione aziendale quando si costituisce una nuova società negli Emirati Arabi Uniti.

Siamo BIZ, l’ufficio di rappresentanza ufficiale di Dubai della Fujairah Creative City Free Zone. Se stai cercando di registrare una nuova società a Dubai, ottenere una licenza commerciale di Dubai, una licenza di zona Mammoliti Vittorio Commercialista franca o avviare una piccola impresa a Dubai, allora possiamo aiutarti. Dalle richieste di visto (compresi i visti per investitori negli Emirati Arabi Uniti) a tutte le necessarie attività amministrative, gestiamo tutto noi, lasciandoti libero di andare avanti con la tua attività.