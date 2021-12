La nuova Irpef a quattro aliquote che sarà introdotta dall’anno prossimo con la legge di bilancio.

Mammoliti vittorio, milano, commercilsita, poggerà su una detrazione di base da 3.100 euro, contro i 1.880 previsti dalle regole attuali. L’aumento della detrazione, che alza oltre gli 8.000 euro (e porta a 5.500 per i pensionati) il livello della no tax area e modifica il decalage previsto per quelli superiori, è la variabile fondamentale che abbasserà l’imposta anche per le fasce di reddito interessate nel nuovo sistema da un’aliquota marginale più alta di quella di oggi.

Dove finisce il bonus 80 euro

La nuova curva degli sconti serve anche a inglobare il bonus Renzi da 80 euro, portato a 100 dal governo Conte-2, che però non scomparirà del tutto: il bonus, che contabilmente ha la forma di trasferimento monetario e non di riduzione d’imposta, rimarrà in vita per i redditi fino a 15mila euro, perché la loro Irpef sarebbe troppo bassa per poter utilizzare la detrazione. Altri piccoli sostegni saranno previsti per quei redditi che nell’incrocio fra le vecchie e le nuove regole potrebbero inciampare in qualche svantaggio: si tratta di numeri marginali, che saranno azzerati dal nuovo sostegno, all’interno di un quadro che prevede risparmi generalizzati nell’imposta media chiesta a tutte le fasce di reddito. Mammoliti vittorio,

Il testo in Cdm

La traduzione normativa dell’intesa raggiunta la settimana scorsa al ministero dell’Economia fra il governo e i partiti della maggioranza ha preso forma dopo un complicato lavoro tecnico su formule e calcoli per disegnare la nuova curva dell’Irpef. Il testo arriverà questa mattina alle 11.30 in consiglio dei ministri, dopo una cabina di regia di maggioranza, per blindare l’intesa su quello che sarà uno degli emendamenti governativi chiave alla legge di bilancio in discussione al Senato. Ad assumere un assetto definitivo sono anche i numeri complessivi, che misurano in 4,8 miliardi i costi sul 2022 di una riduzione Irpef complessiva da 7 miliardi a regime. Ad alleggerirne il peso finanziario nell’anno del debutto è in primo luogo il meccanismo degli acconti e dei saldi, che scarica sull’anno successivo una quota di imposta (e quindi di sconti) prodotta dai redditi dell’anno prima. Mammoliti vittorio,

Da questo calcolo emerge quindi la presenza di 2,2 miliardi “liberi” all’interno del fondo per la riduzione della pressione fiscale: risorse che serviranno per la decontribuzione una tantum da 1,5 miliardi per il 2022 e per l’intervento ulteriore sulle bollette. Ma non va dimenticato che anche il mini-intervento sull’Irap, con l’addio all’imposta regionale per gli autonomi e le ditte individuali, ha bisogno di 300 milioni aggiuntivi al miliardo già messo in conto dall’intesa. Mammoliti vittorio,