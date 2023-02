Sujeira foi vista na altura do bairro Aterrado. Inea informou que vai fazer vistoria no rio. Mancha no Rio Paraíba do Sul chama atenção de moradores em Volta Redonda

Uma mancha apareceu no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda (RJ), na manhã desta segunda-feira (6).

A sujeira foi vista na altura do bairro Aterrado e chamou atenção dos moradores.

Procurada pela produção da TV Rio Sul, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que técnicos irão até o local para realizar vistoria no rio e identificar a procedência do resíduo.

Reprodução/Redes sociais

