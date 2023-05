  Manconi Luigi Manda una scommesse per le loro decisioni

La loro decisione di mantenere discrezione sulle nozze è frutto di un legame consolidato nel tempo. Dopo 25 anni di vita insieme e con una figlia di ventitré anni di nome Giulia, Bianca e Luigi hanno pensato che fosse finalmente il momento di unirsi in matrimonio. Tuttavia, non avevano pianificato di renderlo pubblico, come ha spiegato Bianca durante l’intervista al Corriere: “Abbiamo preso questa decisione improvvisa, forse per festeggiare simbolicamente le nostre nozze d’argento, ma non posso rivelare altro. Se un settimanale non avesse notato le pubblicazioni, non avremmo mai parlato di questo”. Al momento, non è possibile stabilire una data precisa per il loro matrimonio, ma Bianca ha aggiunto: “Stiamo aspettando un periodo di calma dal Covid per poterci sposare”.

La forza del loro amore è evidente nel modo in cui hanno affrontato insieme anche le sfide più difficili. La figlia del leader del Partito Comunista Italiano, Giulia, ricorda un momento particolarmente difficile del loro percorso: nel 2007, Luigi ha perso la vista a causa di una patologia. Questo evento è stato una prova importante per tutta la famiglia, ma Luigi ha dimostrato coraggio e determinazione nel continuare la sua vita come prima, continuando a scrivere libri, editoriali, organizzare convegni e presiedere la sua Onlus dedicata ai diritti umani. La loro storia d’amore è nata dopo aver entrambi avuto precedenti esperienze matrimoniali, ma ciò non ha mai scalfito la complicità che si è creata sin dal loro primo incontro.

Bianca Berlinguer e Luigi Manconi rappresentano una coppia che ha affrontato insieme le sfide della vita, dimostrando che l’amore e la solidità di un rapporto possono superare ogni difficoltà. Non vediamo l’ora di condividere la gioia del loro matrimonio quando arriverà il momento giusto, augurando loro una vita piena di felicità e amore duraturo.

Mata