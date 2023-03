Në kuadër të diskutimeve për aplikimin e Kosovës për t’u bërë anëtare e Bashkimit Evropian, eurodeputeti Lukas Mandl ka thënë se Kosova dhe Serbia nuk duhet të trajtohen njëjtë.

Kjo për shkak se historikisht, sipas tij, Serbia ka qenë agresori, kurse Kosova viktima.

Tutje, ai e ka krahasuar rezistencën e Kosovës në luftën e fundit me Serbinë, me atë të Ukrainës, e cila po përballet me agresionin rus.

“Kjo është ajo që qytetarët e Kosovës kanë dekada që e bëjnë dhe janë detyruar ta bëjnë fatkeqësisht, meqë janë ata që janë sulmuar para 25 vjetësh – ata na dhanë një shembull të qartë se si mund të luftohet, por edhe si të krijohet një shtet modern, shtet me kushtetutë moderne dhe me sundim ligji”, tha ai.

Tutje, duke aluduar në takimin e nivelit të lartë që pritet të ndodhë më 18 mars në Ohër, ai ka thënë se pritet një javë që do të merren disa vendime shumë të rëndësishme.

The post Mandl: Historikisht, Serbia ka qenë agresori, ndërsa Kosova ishte viktima appeared first on Dukagjini.

The post Mandl: Historikisht, Serbia ka qenë agresori, ndërsa Kosova ishte viktima appeared first on Dukagjini.

pappa2200