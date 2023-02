Mandl takohet me Bislimin dhe Bajramin pas takimit në Bruksel: Mbetet një rrugë e gjatë për të bërë

Deputeti i Parlamentit Evropian, Lukas Mandl, është takuar me zëvendëskryeministrin e parë të Republikës së Kosovës Bislimi Besnik dhe ambasadorin e Kosovës në Belgjikë, Luksemburgu dhe Bashkim Evropian Agron Bajramin, përveç përfaqësuesve kosovar në takim kishte qenë dhe zëdhënësi i Grupit të PPE-së për Zgjerim dhe Fqinjësi Jugore, Andrey Kovatçev.

Mandl ka thënë se pas negociatave të djeshme ai me mëngjes është takuar me ta, ku kanë biseduar edhe i ka falënderuar zyrtarët nga Kosova duke thënë se ende mbete rrugë e gjatë.

“Mbetet një rrugë e gjatë për të bërë” Faleminderit zyrtarëve të Kosovës të të gjitha institucioneve dhe partive për durimin e tyre”, ka shkruar Twitter Mandl.

After yesterday‘s negotiations: Quick early morning talk with @BislimiBesnik, @AgronBajrami, @andreykovatchev. It remains a long path go to. Thanks to the Kosovo officials of all institutions and parties for their patience. #Kosovo #Kosova #RKS CC @JosepBorrellF @MiroslavLajcak pic.twitter.com/kImI6aOVvF

