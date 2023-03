maneskin-a-bologna,-per-cena-i-tortellini-post-concerto

Bologna, 18 marzo 2023 – In tanti si sono chiesti in questi giorni dove fosse possibile avvistare i Maneskin, sotto le Torri per due date del loro ‘Loud Kids Tour’ che ha infiammato l’Unipol Arena giovedì e venerdì sera. La band romana – composta dai giovanissimi Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ormai vere star del rock – avrebbe infatti alloggiato fuori città, ma non prima di concedersi uno dei piatti simbolo di Bologna. E così, si sono presentati a mezzanotte, alla porta del ristorante Biagi, storico locale bolognese in via Saragozza.

“Mi hanno telefonato dalla produzione – spiega il titolare Fabio Biagi – e li abbiamo aspettati dopo il concerto. Hanno mangiato i tortellini in brodo, la nostra forza, ma anche qualche antipasto, mortadella e un buon bicchiere di vino. Poi sono andati a riposarsi”. Non prima di uno scatto fuori dallo storico locale, che nelle ultime ore ha iniziato a rimbalzare sui social cittadini.

I Maneskin, che hanno riempito l’arena di Casalecchio con due date sold out (350mila i biglietti subito polverizzati) sono stati “molto carini ed educati- continua Biagi, che spesso ha fra i suoi clienti tanti volti noti dello spettacolo -. Tra l’altro sono passati anche alcuni ragazzi che erano in giro per una festa di laurea e sono stati molto disponibili per una fotografia”.

Vittorio Rienzo