maneskin,-damiano-cambia-look-e-divide-i-fan:-“meglio-prima”,-avete-visto-cosa-ha-fatto?

Damiano David, frontman dei Maneskin, cambia look e divide i fan: “Stavi meglio prima”, cosa ha fatto

Maneskin, Damiano David cambia look e divide i fan: “Cosa hai fatto ai capelli” (Fonte: Instagram)

Damiano David è il frontman dei Maneskin, la rock band italiana, vincitrice della scorsa edizione del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e buoni. Il successo della band è dovuto in gran parte soprattutto a Damiano, alla sua performance vocale, all’aspetto scenico e alla sua personalità. Manuel Agnelli lo ha elogiato per avere un “carisma naturale”. Il suo stile vocale è stato descritto come un “timbro vocale reggae che gli permette di affrontare magistralmente il repertorio rock, dato che le influenze musicali della band vanno dall’indie rock al soul al pop”.

LEGGI ANCHE: Maneskin, record sensazionale: la notizia ha lasciato tutti senza parole

Maneskin, Damiano David cambia look: fan divisi

Oltre che per la straordinaria voce e il carisma, Damiano David è divenuto famoso anche per il suo caratteristico look, oltre che per lo stile alla moda. Una perfetta miscela di hippie, vintage, e glam rock degli anni ’70. Anche per questo motivo, Damiano è considerata una nuova icona della moda italiana. Di recente, però, il frontman dei Maneskin ha deciso di apportare un decisivo cambio al suo look. Il cantante ha detto addio ai suoi capelli lunghi e, come si suol dire, ‘ci ha dato un taglio’.

Il nuovo look ha diviso i fan: da una parte ci sono quelli che continuano ad apprezzarlo, anzi, aggiungono che con i capelli corti sta anche meglio; dall’altra parte invece ci sono i tradizionalisti, coloro che lo preferivano con i capelli lunghi. In una delle ultime foto pubblicate sul suo account Instagram, i fan hanno commentato il suo nuovo look: “Stavi meglio con i capelli di prima” – scrive qualcuna – “Cosa hai fatto ai capelli?” – aggiunge un’altra quasi in lacrime.