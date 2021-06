Maneskin, Damiano esce allo scoperto su Britney Spears: la speranza è l’ultima a morire

Il cantante e leader dei Maneskin, Damiano David, esce allo scoperto su Britney Spears: la speranza è l’ultima a morire. Ecco a che cosa si riferisce.

I Maneskin stanno raggiungendo sempre di più le vette del mondo a livello musicale. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo a marzo e l’Eurovision Song Festival a maggio, il loro successo sembra inarrestabile. Si può dire davvero che questo sia l’anno d’oro per i giovani ragazzi romani.

Attualmente sono gli artisti italiani più ascoltati del mondo. Ma, il loro successo, non si ferma in Italia, infatti anche all’estero sono praticamente presenti in tutte le classifiche e soprattutto nei primi posti. Stanno infrangendo record su record, sono i primi italiani ad aver avuto due singoli nella top 10 della classifica britannica.

Grande successo stanno avendo anche in America, dove sono al primo posto nella classifica dei singoli hard rock, ma anche in altri paesi come Germania, Polonia, Svezia, Turchia. Numeri davvero sorprendenti per i giovani ventenni. E questo potrebbe rappresentare solamente l’inizio della loro carriera.

Il cantante dei Maneskin supporta Britney Spears, ecco per cosa.

Damiano David ha dichiarato recentemente di essere un fan di Britney Spears. Qualche settimana fa, la cantante britannica, aveva confessato che i suoi familiari l’hanno costretta a prendere dei medicinali senza pause. La sua è stata una vera e propria accusa nei confronti dei genitori.

Dopo questa confessione, Damiano David, ha dichiarato il suo supporto per la cantante britannica e per il movimento FreeBritney, nato proprio in seguito alle sue dichiarazioni, sperando che possa tornare il prima possibile alla sua vita normale.

Infatti, Britney Spears, ha dichiarato di essere stata praticamente sotto il comando dei propri genitori e se non prendeva i farmaci, veniva costantemente minacciata di non poter vedere i figli e il fidanzato. Infatti, la cantante, qualche giorno fa ha detto di voler tornare ad una vita normale.