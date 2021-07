Maneskin, il triste retroscena su Victoria De Angelis: non voleva più farlo

Sono il gruppo più forte del momento e hanno fan adoranti in tutto il mondo, eppure Victoria De Angelis dei Maneskin ha passato un periodo terribile

Bella, bionda, talentuosa e con un sex appeal mica da poco per avere solo 21 anni. Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, il gruppo italiano glam-rock trionfatore di Sanremo e dell’Eurovision, sembra avere tutto.

Ragazza caparbia e dalla passione smisurata per la musica, alla quale si avvicina giovanissima: a soli 8 anni inizia a suonare la chitarra e durante la scuola media, a 11 anni decide di dedicarsi al basso. Mentre frequenta il liceo scientifico Kennedy a Roma, sua città natale da parte di padre (la madre è danese), fa la conoscenza di Thomas Raggio, chitarrista e con lui decide di fondare un gruppo.

Il resto è storia: a loro si aggiungono prima Damiano e poi Ethan. Il nome della band lo sceglie lei, “chiaro di luna” in danese. I Maneskin sono nati. Inizia la gavetta, durissima, e i ragazzi decidono di iniziare ad esibirsi per strada, in Via del Corso.

Nel 2017 tentano il grande salto e si iscrivono ai casting di X-Factor 11. Celebre l’espressione consapevole di Fedez la prima volta che li ascolta. E’ un successo, non vincono il talent per un soffio ma fanno breccia nel cuore di migliaia di ascoltatori con il loro stile graffiante e il look indie glam. Tanti singoli di successo come Chosen e Morirò da Re poi Sanremo e l’ESC, una consacrazione.

Ma dietro tanta spigliatezza, Victoria nasconde un’anima fragile, come ha raccontato dalle pagine di un noto magazine, confessando un passato tutt’altro che semplice.

Maneskin, Victoria confessa il suo passato complicato

Durante una lunga intervista a cuore aperto rilasciata ad Elle, la bassista ha infatti raccontato un periodo complicato della sua adolescenza in cui non riusciva proprio a trovare sè stessa.

“Avevo attacchi di panico. A 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola” ha spiegato, emozionata aggiungendo poi che “C’era qualcosa di rotto in me. Non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo”.

La ragazza fortunatamente poi ne è uscita grazie a una terapia mirata e al sostegno costante dei suoi cari, ritrovando la sua caratteristica grinta: “Non sono impegnata, sono impegnativa”.