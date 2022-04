maneskin-massacrati-da-chef-rubio,-damiano-risponde-ma-poi-… 

Il successo dei Maneskin non sembra essere destinato a fermarsi ed infatti proprio di recente il celebre gruppo musicale rock italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest 2021, si è esibito al Coachella Valley Music and Arts Festival ottenendo un grandissimo successo. Proprio al termine dell’esibizione il frontman del gruppo, e quindi Damiano David, ha pensato bene di scagliarsi contro Putin per la guerra in Ucraina ma le sue parole non sono piaciute a tutti e per tale motivo hanno anche scatenato una grossa polemica. Tra coloro che non hanno perso l’occasione per attaccare il giovane artista vi troviamo un famoso chef ovvero Chef Rubio che proprio sui social ha attaccato Damiano che poco dopo ha risposto alle sue parole. Ma esattamente, cosa si sono detti? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le parole di Damiano dei Maneskin contro Putin al Coachella Valley Music and Arts Festival

Si sono da poco esibiti al Coachella, uno dei Festival più famosi al mondo, e nelle ultime ore sono finiti al centro di una grossa polemica. Di chi stiamo parlando? Dei Maneskin che sul palco del noto evento non hanno perso l’occasione per scagliarsi contro il Presidente della Russia Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. Nello specifico il leader del gruppo, e quindi Damiano David sul palco del Coachella Festival ha letteralmente mandato Putin a quel paese e poco dopo sui social è stato attaccato da un po’ di persone. Tra i tanti che hanno criticato l’artista vi troviamo anche l’ex rugbista oggi famoso chef ovvero Gabriele Rubini noto a tutti semplicemente come Chef Rubio.

Le parole di Chef Rubio contro Damiano dei Maneskin

Chef Rubio non sembrerebbe aver accettato le parole di Damiano in quanto secondo il cuoco l’artista avrebbe potuto sfruttare la sua presenza sul palco del Coachella per affrontare un altro argomento. Quale? Chef Rubio è un grande sostenitore della causa palestinese e proprio questo poteva essere, secondo lui, l’argomento da trattare al famoso Festival da parte del noto gruppo musicale. Rubio sembrerebbe essersi scagliato contro Damiano dei Maneskin scrivendo su Twitter “In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr, quanto siete ribelli ca**o, (fa ride che ve seguite da soli)”.

La risposta di Damiano alle parole di Chef Rubio

Damiano dei Maneskin però di fronte alle parole scritte su Twitter da Chef Rubio non è rimasto in silenzio ma al contrario ha deciso di rispondere utilizzando l’ironia. “Doppia salsiccia per me”, queste nello specifico le parole scritte da Damiano David. E adesso Gabriele Rubini deciderà di rispondere oppure no? Non ci rimane che attendere.