Maneskin, spunta un sosia in Lettonia. Quello che ha fatto è assurdo

I Måneskin non ispirano soltanto la musica. Ecco che cosa è successo alla famosa band rock che sta spopolando in ogni classifica mondiale.

Måneskin, band rock

Parlano tutti ma proprio tutti di loro. I Måneskin, in questo periodo, stanno veramente vivendo un momento d’oro. Ma, a questo punto, urge ricapitolare.

Dopo aver fatto una breve gavetta per le strade di Roma, hanno partecipato all’undicesima edizione di X-Factor. Nel noto programma musicale sono arrivati secondi, però ciò non gli ha impedito di raccogliere svariati consensi e di firmare un importante contratto con la prestigiosa casa discografica Sony Music.

Il vero e proprio successo è arrivato soltanto quest’anno, poiché si sono piazzati sul podio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, e, pochi giorni dopo, hanno conquistato persino l’Eurovision Song Contest, arrivando, anche in questo caso, al primo posto.

Un onore per l’Italia che, in effetti, non vedeva questo ambito premio da quasi trent’anni. Hanno, quindi, avuto il merito di esportare il rock made in Italy, e, ad oggi, apprezzati in tutto il mondo, stanno scalando le classifiche più importanti.

Insomma, grazie al loro talento e alla loro originalità, che hanno portato avanti con spigliatezza e grinta, stanno finalmente raccogliendo i frutti sperati e anche, bisogna sottolinearlo, davvero meritati. Fedeli a se stessi e con uno stile tutto loro, vantano ammiratori in ogni parte del globo.

La fama e il successo, comunque, si esplica in varie forme, e proprio recentemente sta facendo il giro del web uno spot che li riguarda da vicino, anche se, per la verità, non c’entra quasi nulla con la loro musica.

I social network sono bombardati da un particolare immagine che sta facendo impazzire gli utenti. Vediamo, dunque, in particolare che cosa è successo.

Lo spot delle mozzarelle che rifà il verso alla band

Per la precisione, pare che anche in Lettonia ci siano parecchi fans sfegatati di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

Pubblicità in Lettonia ispirata ai Måneskin

Questi quattro ventenni hanno ispirato persino un’agenzia di pubblicità dei Paesi Baltici che ha deciso, per l’appunto, di rifarsi alla fisionomia dell’ormai celebre complesso rock.

Come si sa, la mozzarella è uno dei piatti tipici italiani e, per promuoverlo, hanno pensato bene di scegliere dei ragazzi molto somiglianti, dall’abbigliamento al trucco e parrucco, ai Måneskin.

Una trovata che certamente ha stupito numerosi ammiratori della band e che fa pensare alla qualità dell’Italia che ha fatto breccia persino nel cuore del Paese sul Mar Baltico.