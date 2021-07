maneskin,-victoria-ha-rischiato-la-vita:-damiano-in-suo-soccorso-il-video

Mentre si trovavano in Olanda, i Maneskin hanno vissuto una piccola disavventura. Per fortuna Damiano ha avuto la prontezza si spostare Victoria. Ecco tutto quello che è successo.

L’intervento di Damiano

Un anno certamente d’oro per il gruppo romano Maneskin, formato da Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Ethan Torchio. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e dell’Eurovisiong Song Contest 2021, il gruppo è in viaggio per il vecchio continente per pubblicizzare l’album. Dopo Berlino e Goteborg, sono approdati in Olanda. E proprio qui, da una serie di video pubblicati da alcuni fans sul posto, siamo venuti a conoscenza del pericolo sventato da Damiano. Cosa è successo? I membri del gruppo, appena arrivati, erano pronti ad incontrare i fans per autografi e selfie.

Victoria De Angelis, però, non si è accorta della moto che stava sopraggiungendo a velocità. Per sua fortuna, Damiano David al suo fianco, ha avuto la prontezza di prendere per il braccio la giovane e spostarla, tra lo stupore dei presenti. Nulla di grave quindi, fortunatamente e dopo lo sventato pericolo, i social hanno iniziato a scherzare sull’evento. Qualcuno, su Twitter, ad esempio, ha scritto: “Abbiamo tutti bisogno di un Damiano nella nostra vita”.

Il futuro dei Maneskin

Il gruppo ha certamente conquistato una fama internazionale dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021. Tanto che persino il prestigioso New York Times ha dedicato loro uno spazio chiedendosi se siano pronti a conquistare il mondo. Perché dopo gli attestati di stima di grandi nomi mondiali della musica – come Miley Cyrus è anche giusto sognare in grande.

Anche in tale ottica si inserisce la scelta di Simon Cowell come agente. Si tratta di uno dei più noti produttori musicali e talent scout più noti al mondo. Nonché creatore, e giudice, di alcuni format tv notissimi, come X-Factor e Got Talent. L’addio doloroso alla storica manager Marta Donà – non senza polemiche – ha segnato una significativa rottura con il passato.