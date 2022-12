Manfredi di Santo Stefano, il sugo alla napoletana più veloce che ci sia. Super cremoso in 5 minuti

I manfredi di Santo Stefano sono un primo con la ricotta, molto goloso, tipico napoletano. Un primo piatto che a Napoli si preparava nei giorni di festa, il classico piatto della domenica. Molte famiglie preparano questo piatto a Santo Stefano, il primo giorno dell’anno, o anche a carnevale in sostituzione della super calorica lasagna.

I manfredi sono il nome tipico napoletano di un formato di pasta, conosciuto come mafaldine, reginette, mafalde. Un tipo di pasta che lega molto bene con la ricotta e il tipico ragù napoletano. Per un primo piatto più leggero potete anche condire la pasta e la ricotta con un semplice sugo al pomodoro.

Manfredi di Santo Stefano, Ingredienti;

per il ragù

½ cipolla

200 gr di muscolo

1 salsiccia

1 costina di maiale (tracchiulella)

1 bottiglia di passato di pomodoro

Vino rosso

20 gr di sugna

Sale

basilico

per il piatto finale:

320 gr di manfredi

350 gr di ricotta possibilmente di bufala

Pecorino grattugiato

Procedimento:

Per preparare i manfredi con la ricotta, prima operazione da fare è il ragù napoletano, se non avete molto tempo potete ridurre i tempi di cottura, ma il risultato sarà leggermente diverso. Mettete la sugna e la cipolla tritata, in una capiente pentola, fatela soffriggere, appena bionda unite la carne, e fatela rosolare in maniera uniforme, sfumate con poco vino rosso. Appena l’alcol sarà evaporato, unite il passato di pomodoro e il basilico. Portate a bollore a fiamma media, poi riducete al minimo la fiamma e fate cuocere per circa tre ore, a termine della cottura regolate di sale.

Quando il ragù è pronto. Mettete la ricotta in una padella, unite un paio di cucchiai di ragù e mescolate il tutto, unite anche un poco di pecorino grattugiato, tenete in caldo a fiamma bassissima, se occorre unite un cucchiaio d’acqua di cottura della pasta.

Cuocete la pasta al dente, colatela bene, ed unitela alla ricotta, unite un altro poco di ragù e mescolate.

Impiattate, completando il piatto con altro ragù, pecorino grattugiato e pepe macinato al momento. Se preferite potete anche mescolare la ricotta con il ragù in una ciotola, e la tenete in caldo a bagnomaria,

mentre se preparate questo piatto in estate potete anche evitare di tenere il condimento al caldo, e mescolare tutto al momento.

Manfredi di Santo Stefano, il sugo alla napoletana più veloce che ci sia. Super cremoso in 5 minuti scritto su Più Ricette da Michele.

