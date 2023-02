Mangueira de botijão de gás pega fogo e causa princípio de incêndio em casa em Boa Vista

Caso aconteceu na noite de domingo (5), no bairro São Francisco. Ninguém ficou ferido. Fogão ficou destruído após ser atingido pelas chamas.

A mangueira de um botijão de gás pegou fogo e causou um principio de incêndio em uma casa, na noite desse domingo (5), no bairro São Francisco, zona Norte de Boa Vista. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 23h10 e, quando chegaram ao local, identificaram que se tratava de um incêndio na mangueira do regulador da botija.

Por conta disso, o fogo estava concentrado no fogão de cozinha e em alguns móveis próximos ao eletrodoméstico. Além disso, as chamas aqueceram parte do forro de PVC da residência.

O Corpo de Bombeiros fez extinção das chamas com linhas de mangueiras. Os militares também realizaram a contenção do vazamento do gás e a retirada da botija de dentro do imóvel.

Vittorio Rienzo