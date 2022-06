MANIA: esce in radio e in digitale il nuovo singolo “Ti vengo a prendere”

Dal 10 giugno 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Ti vengo a prendere” (LaPop), il nuovo singolo dei MANIA.

Gli anni dell’università sono stati quelli della costruzione e della grande spinta interiore. Non sono stati sufficienti però per lavare via le incertezze sul futuro e su quello che saremmo voluti diventare da grandi. “Ti vengo a prendere” è sicuramente frutto di quegli anni e di quelle incertezze che ancora continuano a presentarsi alla porta.

Spiega la band a proposito del brano: “Ti vengo a prendere è tutta la nostra voglia di andarcene altrove, stando seduti al pianoforte di casa.”.

Il videoclip di “Ti vengo a prendere” è nato dall’idea di creare un mashup di video sotterranei e un po’ clandestini che rappresentassero proprio il viaggio interiore fatto durante la scrittura della canzone. Il fine è quello di rappresentare un viaggio, senza essere andati da nessuna parte, proprio come dice la canzone. Nicole Fodritto, ideatrice del video, ha creato alla perfezione questo “non viaggio” verso un posto migliore.

Biografia

Il progetto MANIA è composto da Gionata (voce), Jacopo (chitarra), Davide (basso) e Davide (batteria).

Lauree mai prese ed esami mai dati, lavoro, delusioni, amori e debolezze hanno forgiato questa band. MaNiA è una storia di fratellanza, di amicizia e di amore ancestrale. Non sappiamo se vi sia mai capitato di vivere una cosa come se dentro di voi fosse già scritta, come se da qualche parte nel vostro cuore o nella vostra pancia fosse già esistita, beh, MaNiA c’era già da prima ed era nel segno di queste quattro vite.

Dopo “Il suono del tuo nome” e “Little boy”, arriva “Ti vengo a prendere” dei MANIA in radio e in digitale il 10 giugno 2022 (LaPop).

Sito Web |Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | Spotify

RED&BLUE MUSIC RELATIONS

www.redblue.it – info@redblue.it

Fb: RedBlueMusic

Ig: redblue_musicrelations

Tw: RedBlue_Music