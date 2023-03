Manicure acha R$ 4 mil na saída de loja e funcionários se mobilizam para devolver dinheiro à dona em Barretos, SP

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher deixou envelope cair na calçada de ótica. Cerca de duas horas depois, ela retornou ao local para recuperar o valor. Cliente de loja em Barretos, SP, encontra dinheiro e devolve para dona

Funcionários de uma ótica em Barretos (SP), no interior de São Paulo, formaram uma verdadeira corrente do bem após uma manicure, cliente da loja, encontrar um envelope com aproximadamente R$ 4 mil caído na calçada na porta do comércio.

A dona do dinheiro deixou o envelope cair por volta das 9h30 de sexta-feira (24). Com o empenho do grupo, cerca de duas horas depois, ela voltou à loja e conseguiu recuperar o dinheiro.

A manicure Iara Garcia de Freitas que encontrou R$ 4 mil em envelope caído em calçada e devolveu à dona em Barretos, SP

Reprodução/EPTV

Imagens da câmera de segurança da ótica registraram o momento em que a mulher perdeu o pacote. A manicure Iara Garcia de Freitas foi quem achou o envelope. Mesmo com o valor alto, ela não hesitou e entregou o pacote para a dona da ótica.

“Se outra pessoa que encontrasse algum pertence meu, um dinheiro, ou seja, o que fosse, iria me devolver”, afirma a manicure.

Mulher deixa envelope com R$ 4 mil cair em calçada de ótica no Centro de Barretos, SP

Reprodução/EPTV

Manicure encontra envelope com dinheiro caído em calçada de loja e devolve para dona da ótica em Barretos, SP

Reprodução/EPTV

Busca pela dona

Inspirada pela manicure, a empresária Ana Paula Lima, decidiu tomar uma atitude para tentar encontrar a dona do dinheiro. Ela e os funcionários da ótica divulgaram as imagens registradas pela câmera de segurança no grupo de lojistas do bairro.

“Falei: ‘coloca a foto dela no grupo e informa que foi perdido um papelote com o dinheiro e estamos aguardando essa pessoa vir até a ótica retirar’”, explica a empresária.

A mulher estava em uma outra loja, que também faz parte do grupo de mensagens, e foi informada que o envelope tinha sido perdido. Segundo Ana Paula, ela também já era cliente da ótica. “Já facilitou tudo”, diz.

Empresária Ana Paula Lima, dona da ótica que mobilizou funcionários para encontrar dona de dinheiro perdido em Barretos, SP

Reprodução/EPTV

Dever cumprido

Cerca de duas horas depois, a mulher que havia perdido o envelope retornou ao local para recuperar o valor que nem sabia que tinha perdido. Iara, a manicure que encontrou o envelope, recebeu uma ligação de agradecimento e, possivelmente, ganhou uma nova amiga.

“Foi maravilhoso, a gente ficou muito emocionada, a gente virou amiga”, conta. “Ela me elogiou muito, me abençoou muito, assim também como eu abençoei ela”.

No fim, a sensação é de dever cumprido.

“Não foi um dia comum, mas acho que deveria ser”, afirma Iara. “A honestidade sempre tem que falar mais alto, em todas as circunstâncias”.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vito Califano