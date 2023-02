Manifestação por conta de alagamentos bloqueia parcialmente rodovia Ayrton Senna em Itaquaquecetuba

Protesto realizado por moradores ocorreu na tarde deste sábado (25), na altura do km 34, segundo a Ecopistas. Manifestação bloqueou parcialmente rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba

Uma manifestação bloqueou parcialmente a rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba, na tarde deste sábado (25). O motivo do protesto, realizado por moradores, seriam os alagamentos que têm atingido alguns bairros da cidade.

Por volta de 19h, a Polícia Rodoviária informou que os manifestantes já haviam deixado a rodovia e seguido para um bairro de Itaquaquecetuba, onde deram sequência ao protesto.

Segundo informações da Ecopistas, concessionária que administra a rodovia, por volta das 18h, a manifestação ocorria na altura do km 34, no sentido interior. Uma faixa estava interditada nesse trecho, o que provocou lentidão do km 32 ao km 34. O policiamento rodoviário esteve no local.

Moradores de Itaquaquecetuba vêm enfrentando problemas com alagamentos diante das fortes chuvas dos últimos dias.

Nesta semana, o Diário TV 1ª Edição mostrou que as ruas da Vila Maria Augusta estavam debaixo d’água havia mais de 15 dias. Com as chuvas da última terça-feira (21), o volume do alagamento subiu e acabou invadindo dezenas de casas. Na ocasião, os moradores chegaram a fazer um protesto, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades.

Quem vive no local afirma que o problema é antigo e que as chuvas de verão provocam enchentes no bairro há mais de 20 anos. Um dos motivos seria a proximidade da área com o Rio Tietê, que não estaria dando conta do alto volume de água.

