Manifestantes bloqueiam trânsito na Ponte Godofredo Diniz em Aracaju

A informação foi confirmada pela SMTT de Aracaju. Trânsito congestionado na Avenida Beira Mar, em Aracaju (SE)

O trânsito na Ponte Godofredo Diniz, em Aracaju, foi liberado por volta das 19h40. A informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT). A ponte é a principal ligação entre os Bairros Jardins e Coroa do Meio. O fluxo de veículos foi bloqueado no final da tarde desta sexta-feira (24) por manifestantes, que cobram o pagamento de auxilio moradia pela prefeitura de Aracaju.

O trânsito ficou bloqueado na região. Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) foram deslocados para orientar o fluxo de veículos.

Trânsito no cruzamento da Avenida Beira mar com a Ponte Godofredo Diniz em Aracaju (SE)

Os manifestantes cobraram um posicionamento da prefeitura de Aracaju. A reivindicação é para mais de 60 famílias, a maioria morava no Bairro Coqueiral, Zona Norte de Aracaju.

O grupo que realiza o protesto nesta sexta, é o mesmo que ocupou o Centro de Referência e Assistência Social (Cras), do Coqueiral, em agosto do ano passado, quando já fazia a mesma reivindicação.

O que diz a Secretaria Municipal de Assistência Social

A Secretaria Municipal da Assistência Social informou que após dias de tratativas, a Secretaria foi acionada pelo judiciário e em audiência ainda no mês de setembro do ano passado, ficou acordado, que uma lista das famílias que ocupavam o Cras seria enviada para que fossem realizadas visitas para identificação e cadastro socioeconômico de todos.

Ainda segundo a Secretaria, já foram realizadas as 61 visitas a todas as famílias que constavam no documento apresentado e os relatórios de cada família com a situação encontrada pela equipe de assistentes sociais da Diretoria de Gestão Social da Habitação enviados a justiça. A pasta também informou que caso está judicializado e que os próximos passos serão indicados pelo juiz que analisa o processo.

