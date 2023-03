Manifestantes pedem justiça após acidente que causou morte de jovem em Campos

Testemunhas contam que Kauã Fidelis Pessanha Nonato, de 18 anos, voltava da casa da namorada na madrugada de terça (14), em Santa Cruz, quando foi atropelado, e motorista fugiu sem prestar socorro a vítima. Moradores em Campos fazem manifestação após morte de Kauã Fidelis, de 18 anos, que, segundo testemunhas, foi atropelado, e motorista fugiu

Moradores fizeram uma manifestação na noite desta quinta-feira (16) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, pedindo justiça pela morte de um jovem na madrugada da última terça-feira (14).

Testemunhas contam que Kauã Fidelis Pessanha Nonato, de 18 anos, voltava da casa da namorada na madrugada de segunda para terça (14), em Santa Cruz, quando foi atropelado por um carro, e motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. O acidente ocorreu próximo à ponte da localidade.

Kauã Fidelis Pessanha Nonato, de 18 anos

As autoridades policiais ainda investigam as circunstâncias do acidente.

A mãe de Kauã, Vanessa Cristina Fidelis, esteve na delegacia central de Campos na última quarta-feira (15) para prestar depoimento.

