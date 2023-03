manifestazione-oggi-a-bologna,-non-una-di-meno:-cinquemila-in-corteo

Bologna, 8 marzo 2023 – “Amore e rabbia”. Sono i sentimenti urlati dal corteo di ‘Non una di meno’, che ha invaso il centro, come ormai tradizione da sette anni, nel giorno della festa della donna. Quasi cinquemila i manifestanti, che partiti da piazza XX Settembre hanno attraversato via Indipendenza (video), dove è stata ricordata la giovane curda Masha Amini, uccisa dalla polizia morale in Iran, la cui morte ha acceso le proteste, soffocate in una durissima repressione, nel paese, e animato la reazione di tutto il mondo sulle condizioni della donna in Iran. Il corteo è partito intorno alle 19, al grido di “Donna, vita, libertà”.

Le manifestanti sono scese in piazza per rivendicare diritti, contro la violenza di genere, contro la precarietà e il patriarcato. Dietro il camion con la scritta “Amore e rabbia”, le manifestanti portavano uno striscione per chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

