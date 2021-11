Manila Nazzaro choc spara a zero su Caterina Balivo. “Ero in difficoltà e lei ha fatto una cosa orrenda”. Ecco tutta la verità

Manila Nazzaro sta vivendo alla grande la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6, dove ha stretto amicizie, ha avuto occasioni di confronto con persone che avevano idee diverse. Ma che cosa è successo, esattamente, con Caterina Balivo? Manila Nazzaro ha dovuto subire gli insulti e le invettive al di fuori delle mura della casa più spiata d’Italia de La Regina de Roma.

La donna ha accusato la conduttrice radiofonica di essere una falsa, una grande bugiarda. La showgirl però non era in giardino e quanto accaduto le è stato riportato da Aldo Montano. Lei però non se l’è presa e, anzi, ha dichiarato che la cosa nemmeno la sfiora. Inoltre afferma di dire sempre le cose prima in faccia e poi nel confessionale. Ma come mai Manila e Caterina Balivo hanno litigato?

Manila Nazzaro e la sua ‘nemica’ storica

Partita dalla Puglia Manila Nazzaro si è dedicata anima e corpo a conquistarsi uno spazio in un settore molto difficile, quello dello show business. Nella sua lunga carriera ha collaborato con tantissime persone lasciando un’ottima impressione, quella di una professionista capace e impegnata, però è anche vero che non si può piacere proprio a tutti.

E’ risaputo che tra Manila Nazzaro e l’ex presentatrice di Vieni da me non scorra esattamente buon sangue, ma qual è la reale motivazione dietro questa profonda avversione che sembra essere reciproca? Prima di entrare a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog dove ha parlato del suo difficile rapporto con Caterina Balivo. In seguito, nel filmato di presentazione la showgirl aveva detto di trovare antipatica l’ex giudice di Il cantante mascherato.

In più di 20 anni, pur essendo state colleghe appartenenti al mondo dello spettacolo, non hanno mai legato. Secondo la gieffina l’astio della presentatrice campana è nato dai tempi di Miss Italia dove lei trionfò. L’impressione dell’ex concorrente di Temptation Island è che la sua ‘avversaria’ tenda sempre a sminuirla. In occasione di Miss Italia 2019 dove erano presenti entrambe la Balivo ha dichiarato che nel 1999 c’era una persona più bella di lei, ma che il successo si faceva anche non vincendo. A quel punto Manila si è indispettita poiché era a pochi metri dalla donna che persisteva a non nominarla.

Infine l’ex opinionista di Live – Non è la D’Urso ha accusato l’ex conduttrice di Detto Fatto di aver bloccato le sue ospitate nei propri programmi, gli unici a cui la bionda non ha mai partecipato. L’antipatia della bruna nei suoi confronti pare nasca da un mancato saluto dell’ex modella pugliese alla collega durante un dietro le quinte di Porta a porta, mentre la fidanzata di Amoruso era in un momento di difficoltà. Magari il Gf sarà l’occasione giusta per chiarirsi una volta per tutte.

