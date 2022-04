Manila Nazzaro demolisce Jessica Selassiè e Barù: “Mai esistiti come coppia”

Jessica Selassiè e Barù: ex concorrente del GF Vip non ha dato loro nessuna chance

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste incontrastate di quest’ultima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E proprio in queste ultime ore è stata ospite nel programma radiofonico di Giada Di Miceli su Radio Radio. In questa occasione ha voluto parlare della sua esperienza al reality, ma non solo. Difatti ha colto la palla al balzo anche per dire la sua sui Jerù, non facendo mistero di non aver mai e poi mai creduto a questa coppia: “Non sono mai esistiti, perché non è mai esistita la coppia…”

Manila Nazzaro non ha alcun dubbio: “Sbagliava a buttarla sui soldi”

Successivamente la conduttrice del programma in onda su Radio Radio ha fatto presente all’ex concorrente del Grande Fratello Vip che spesso e volentieri Jessica Selassiè ha rivelato nella casa più spiata dagli italiani che avrebbe voluto tanto vincere per una questione meramente economica. E a tal proposito la popolare showgirl, che per questioni lavorative è stata costretta a stare lontana dal compagno Lorenzo Amoruso, non ha fatto mistero di credere abbia sbagliato a buttarla sui soldi:

“Lei secondo me sbagliava a parlare della questione economica, perché secondo me noi del GF siamo dei super eletti…Le ho detto di non buttare semplicemente sul discorso ‘denaro’ la sua vittoria…”

Ha poi rivelato che ovviamente tutti i vip che hanno partecipato al reality show di Alfonso Signorini hanno deciso di mettersi in gioco non solo per una questione di visibilità e popolarità, ma anche per guadagnare.

Soleil Sorge e la confessione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Tra noi c’è un grandissimo affetto”

A Radio Radio hanno poi chiesto a Manila Nazzaro se ha recuperato i rapporti con la popolare giurata de La pupa e il secchione. E la ex Miss Italia, con estrema schiettezza, ha rivelato che una volta finito il reality show vip si sono chiarite e hanno ricominciato a sentirsi, facendo però presente che le cose non sono tornate come prima: “Abbiamo ricominciato il rapporto, non come quello di prima ma è rimasto un grandissimo affetto…”

