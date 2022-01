manila-nazzaro-diretta-su-stefania-orlando-“lei-all’interno-della-casa-ha-avuto-…”

Manila Nazzaro attualmente è reclusa nella casa più spiata d’Italia, in realtà da oltre 4 mesi. L’ex Miss italia sta portando avanti un successo davvero grande con questa sua partecipazione al programma. In molti hanno avuto modo di conoscerla e di apprezzarla in tutto e per tutto. Potremmo dire con certezza che è una delle concorrenti più importanti di questa edizione del reality di Canale 5. Adesso, proprio in questi giorni Manila avrebbe parlato e confessato di aver sentito un’ex gieffina proprio poco tempo prima di entrare in casa. Stiamo parlando di Stefania Orlando. Ma cosa si sono dette le due?

Manila Nazzaro e Stefania Orlando, la loro una grande amicizia

Manila Nazzaro e Stefania Orlando, l’ex gieffina, sono molto amiche e lo testimonia il racconto di Manila. Quest’ultima avrebbe raccontato nei giorni scorsi di aver sentito proprio Stefania prima di entrare nella casa più spiata d’Italia lo scorso 6 settembre. La Orlando, che è reduce da un grande successo ottenuto proprio all’interno della casa lo scorso anno, le avrebbe già anticipato che conoscendola, sarebbe sicuramente stata una delle protagoniste di questa edizione del reality e così effettivamente è stato.

Prima di entrare in casa Manila ha sentito Stefania, ecco cosa le ha detto

“Io la amo è stupenda lei. Poi ha fatto un bel percorso. Comunque io e Stefy ci siamo sentite prima che io entrassi qui dentro. Lei mi ha detto ‘sarai una grande protagonista di questo GF ne sono sicura’. Io le ho risposto ‘tesoro vorrei essere un decimo di quello che sei stata tu e lo penso seriamente’”. Queste ancora le parole di Manila. Ma non è finita qui, perchè Manila parlando ancora della sua amica Stefania, sembra aver confessato dell’altro.

La confessione della gieffina

“Perché lei ha avuto una cosa bella, che le ho riconosciuto sempre, un fattore essenziale qui dentro ed è quello di essere lucida, di mantenere la lucidità. Poi è chiaro che anche lei avrà avuto i suoi crolli emotivi, la mancanza di Simone e della sua cagnolina, dei genitori, come tutti noi. Nonostante queste cose lei ha avuto quella lucidità che ha fatto la differenza. Infatti il suo percorso è durato sei mesi. Io sono a 3 mesi e non vedevo l’ora che entrassero dei nuovi per darci energia. Io sono stata molto fortunata che ho avuto anche persone che conosco nelle new entry. Quindi è stato meno traumatico per me, avendo delle persone che già conoscevo prima”. Queste ancora le parole della Nazzaro.