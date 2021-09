manila-nazzaro-e-lorenzo-amoruso:-nozze-imminenti-dopo-il-grande-fratello?

Manila Nazzaro pronta al grande sì con Lorenzo Amoruso?

Manila Nazzaro, conduttrice nonché ex Miss Italia, è attualmente impegnata come concorrente del Grande Fratello Vip. Mentre la nuova esperienza è ancora in corso, Manila già pensa al futuro una volta uscita dalla casa e su una cosa non ha dubbi: al suo fianco ci sarà Lorenzo Amoruso. Dopo il divorzio da Francesco Cozza, padre dei suoi due figli, la conduttrice si dice pronta a percorrere nuovamente la navata. Ha infatti detto, nel corso di un’intervista a Diva e Donna: “Se Lorenzo vorrà sposarmi non ci sono più impedimenti legali, anche se in realtà noi è come se fossimo già sposati, siamo un tutt’uno. Magari sta aspettando il momento giusto”. E ha poi giustamente aggiunto che il Covid ha messo i bastoni tra le ruote un po’ a tutti, promessi sposi compresi. Ma per il domani, chissà, l’abito bianco sembra molto plausibile.



Manila Nazzaro: le aspettative sulla proposta di matrimonio

Manila Nazzaro, quindi, reputa già abbastanza solido il suo rapporto con Lorenzo Amoruso e non sembra aver bisogno di ulteriori conferme. Nonostante questo, però, ammette che risponderebbe subito sì a una proposta di matrimonio. “Certo, è l’uomo che amo, ma è una cosa in più. Il matrimonio per noi è una grande festa con tanti amici e se non possiamo farla come vogliamo noi, senza paura di restrizioni, non abbiamo bisogno legalmente di sposarci: quindi o con gli amici o niente”. Insomma, la volontà di festeggiare e condividere il momento supera l’urgenza di pronunciare il famigerato “sì”. Probabilmente il tutto sarà rimandato a un futuro più tranquillo.

Manila Nazzaro: il futuro lavorativo dopo il GF

Per quanto riguarda invece la carriera, Manila Nazzaro non ha grandi aspettative dopo la partecipazione al GF Vip 6. Nella casa Manila si è fatta sentire con le sue opinioni, ma per quanto riguarda il dopo non crede che cambierà un granché. A Diva e Donna ha infatti detto: “Non è come un tempo, quando uscivi da un reality e trovavi immediatamente tante opportunità. Tornerò nella mia amatissima Rtl”. Quella che definisce la sua “famiglia”.

L’articolo Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: nozze imminenti dopo il Grande Fratello? sembra essere il primo su LaNostraTv.