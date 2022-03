manila-nazzaro-scomparsa-dopo-l’eliminazione-dal-gf-vip,-torna-sui-social-e-scrive-“non-dovete-…”

Mancano poche ore all’inizio della finale del Grande fratello vip 6 e sembra che non si parli d’altro che di questo. Ad ogni modo, in queste ultime ore si sta anche parlando di una ex gieffina, la quale dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia sembra abbia completamente fatto perdere le sue tracce. Stiamo parlando di Manila Nazzaro, la quale è uscita dalla casa lo scorso giovedì, perdendo al televoto contro Barù. Da quel momento sembra Manila sia completamente sparita.

Gf vip 6, Manila Nazzaro dopo l’eliminazione scompare completamente dai social

Sui social è stato soltanto diffuso un video relativo al suo rientro a casa, l’abbraccio con Lorenzo e con i suoi figli. Per il resto Manila non ha più mostrato nulla sui social e non si è più fatta vedere. Ma per quale motivo? Manila Nazzaro sembra che in queste ore sia stata lontana dal gossip e dai riflettori. Dopo essere stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia sembra che Manila abbia fatto completamente perdere le sue tracce.

I fan preoccupati per la sua assenza

I fan si sono preoccupati per lei ed hanno chiesto se effettivamente fosse accaduto qualcosa all’ex gieffina. Così, su Twitter nelle scorse ore l’ex Miss Italia sembra aver risposto e tranquillizzato tutti.

La rassicurazione di Manila e il messaggio su Twitter

“No ragazzi non dovete chiamare Chi l’ha Visto. Torno presto ve lo prometto.. sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi. Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti. Ed io sto rinascendo grazie a tutto questo affetto.Sempre con voi. Cercando si non deludere nessuno: ho sbagliato, ho lottato, ho creduto ma anche fallito. Ma mai tradito me stessa… Mi state ripagando di tutta l’amarezza che mi hanno fatto vivere. Vi lovvo davvero tanto tutti. Siete speciali e i miei tesori”. Queste le parole di Manila che così ha voluto rispondere ai tanti messaggi scritti dai suoi fan che chiedevano dove fosse. Nessuna preoccupazione per Manila che sembra si stia soltanto dedicando ai suoi affetti più cari, dopo essere stato lontano da casa per oltre 6 mesi.