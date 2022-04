Manila Nazzaro sulla rottura tra Manuel e Lulù: “Due persone molto diverse”

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo non stanno più insieme: ecco cosa pensa una ex gieffina

Sul web non si fa altro che parlare della fine di una storia d’amore nata al GF Vip 6. Si tratta di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che dopo essersi fatti delle promesse importanti nel reality show condotto da Alfonso Signorini hanno preso due strade diverse. A dire la sua sulla rottura tra la principessa e l’ex gieffino ci ha pensato Manila Nazzaro, che ha condiviso con entrambi l’esperienza nella casa di Cinecittà. La conduttrice radiofonica in un’intervista rilasciata a MondoTv24, ha fatto sapere cosa pensa: “Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse. Credo che lei debba fare ancora un percorso e che la decisione di lui non tolga nulla alla bellezza dell’animo di quel ragazzo e della sua famiglia”.



Manila Nazzaro difende i familiari dell’ex della principessa etiope: “Non si può dubitare”

Di recente i fan del programma condotto da Alfonso Signorini che si è concluso qualche mese fa, hanno appreso della rottura di una coppia nata nella casa più seguita dagli italiani. Il primo ad annunciare che lui e la sorella di Jessica e Clarissa Selassié non stanno più insieme è stato Manuel Bortuzzo. A commentare quanto accaduto tra i due suoi ex compagni di gioco è stata anche Manila Nazzaro ai microfoni di MondoTv24. L’ex gieffina dopo aver detto chiaramente di non aver mai visto uguali caratterialmente il nuotatore e la principessa etiope, ha risposto ai leoni da tastiera che non perdono l’occasione per criticare sia lei e altri personaggi televisivi, difendendo i familiari dell’ex gieffino che da poco è tornato single:

“Potete scrivere tutto su di me, sulle mie scelte di cuore e affetto che ho avuto dentro la casa, ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto gran parte delle famiglie”.

Il nuotatore elogiato dalla compagna di Lorenzo Amoruso: “E’ una persona rispettosa”

La compagna di Lorenzo Amoruso dopo aver sottolineato di aver capito sulla sua pelle che le tragedie, i dolori e le malattie ti rendono migliore o peggiore ha continuato a schierarsi dalla parte dei genitori del nuotatore: “Loro sono l’eccezione più bella da questo punto di vista e quindi vorrei che si proteggesse la bellezza di lui e della sua famiglia”. L’ex gieffina però ha aggiunto che anche la bellezza della principessa etiope deve essere protetta nel suo animo facendo una precisazione: “Che è molto diverso per caratteristiche e vita vissuta”. La conduttrice radiofonica inoltre ha fatto sapere di sperare che i due possano continuare ad avere un rapporto amichevole: “Vorrei solo che rimangano delle persone belle come quelle che ho conosciuto e che si vogliano bene, ma penso che non ci siano dubbi su questo punto di vista”. Infine ha elogiato il nuotatore: “E’ una persona rispettosa, buona, saggia, purtroppo la vita l’ha fatto diventare saggio”.

