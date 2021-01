manovra-2021,-al-via-bonus-occhiali-da-vista-e-lenti-a-contatto:-50-euro-in-regalo-per-chi-li-usa.-ecco-come-averlo

Tra i tanti ristori decisi dalla Manovra finanziaria 2021, è stato anche approvato il nuovo bonus occhiali 2021. Il Bonus occhiali e lenti a contatto avrà l’importo di 50 euro che potranno essere scalati direttamente al momento dell’acquisto sottoforma di sconto che il negoziante dovrà applicare a chi ha diritto a tale bonus e ne ha ha fatto richiesta. Tale agevolazione vale non solo per l’acquisto di occhiali da vista correttivi ma anche per l’acquisto di lenti a contatto ( non colorate).

Bonus occhiali da vista e lentine, ecco come funziona

A differenza dei tanti bonus che sono usciti in questo periodo e che prevedono solo una riduzione fiscale al momento del pagamento delle tasse, il bonus occhiali da vista e lenti a contatto non viene riconosciuto sotto forma di detrazione Irpef bensì come vero e proprio sconto di 50 euro al momento dell’acquisto dei beni indicati e necessari alla vista. Il bonus occhiali 2021, insomma, è una sorta di voucher che riconosce uno sconto di 50 euro direttamente al momento del pagamento.

Sarà quindi il commerciante che, per la vendita di occhiali da vista o lenti a contatto correttive, su richiesta dovrà far valere il bonus. Prima, però, è importante assicurarsi che abbia aderito all’iniziativa. Infatti chi ne vuole usufruire dovrà prima assicurarsi che l’esercente abbia aderito all’iniziativa controllando una apposita lista di negozia che il Ministero provvederà a pubblicare a breve. Non sono ancora chiare le modalità e i criteri di erogazione del contributo. L’emendamento inserito in Manovra, infatti, rimanda la definizione dei criteri di riconoscimento e assegnazione del bonus occhiali 2021 ad un apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Chi può richiedere il bonus occhiali 2021

Con l’inserimento in Manovra del bonus occhiali 2021, comunque, sono stati definiti i requisiti di accesso allo stesso. Per avere diritto al voucher, infatti, i contribuenti devono rispettare determinati limiti reddituali. Lo sconto per l’acquisto di lenti correttive, nello specifico, spetta ai contribuenti con un reddito familiare Isee pari o inferiore a 20 mila euro. Dall’agevolazione sono esclusi gli acquisti di occhiali da sole e tutti quelli effettuati da chi ha un reddito maggiore di quello sopra indicato.

Va specificato, infine, che il bonus occhiali da vista e lenti a contatto, grazie al quale si può ottenere uno sconto di 50 euro al momento della compravendita, vale per tutti gli acquisti effettuati in uno specifico lasso di tempo, ovvero dal 2021 al 2023. Si tratta quindi di una agevolazione con durata triennale, che potrà essere riconosciuta fino alla scadenza del termine e/o fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Al momento il Governo ha destinato all’iniziativa 15 milioni di euro per il triennio 2021/2023. Per altre novità sui Bonus seguici su Google News.