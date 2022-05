Manuel Bortuzzo affronto a Lulù. E’ tornato con la sua ex fidanzata. Lulù reagisce malissimo, Delirio sul web

Manuel Bortuzzo continua ad essere nel ciclone del gossip dopo la rottura con Lulù Selassié. Il nuotatore è stato avvistato, ancora una volta, in compagnia dell’ex fidanzata. un ulteriore incontro che presagisce un ritorno di fiamma? Scopriamo quanto accaduto.

E’ passata solo una settimana da quando Manuel Bortuzzo ha comunicato via Instagram e su un’ intervista all’Ansa, la dine della sua storia con Lulù Selassiè nata all’interno della casa del Gf vip. Da quel momento tantissime sono state le critiche nei suoi confronti. Molti lo hanno additato come una persona falsa che ha preso in giro la principessa etiope. Ulteriore motivo scatenante dei giudizi negativi è stato il fatto che, stesso nel giorno in cui si è appresa la notizia, Manuel si trovava già con la sua ex fidanzata Federica. (vedi foto sotto)

Da quel giorno, Manuel si è ritrovato continuamente al centro dei riflettori. Tantissime segnalazioni sono state fatte nei suoi confronti. L’ultima risale proprio a ieri, 1 maggio. Il nuotatore e l’ex fidanzata sono stati avvistati di nuovo insieme ad un pary a Roma su un lido. Ciò ha destato ulteriori sospetti circa la veridicità dei sentimenti di Bortuzzo nei confronti dei Lulù. Fuori e dentro la casa del Gf vip, infatti, i due si dichiaravano continuamente amore eterno. Si parlava anche di matrimonio e, addirittura, di volere dei figli insieme.

Qualcosa però, è andato storto. Molto probabilmente la nota stonata della coppia era la famiglia di Manuel. Ricordiamo, infatti, che Lulù tolse il segui su instagram al padre di Manuel, il signor Franco, dichiarando di non aver un bel rapporto. A detta di Manuel, invece, non è andata così ma, causa della loro rottura sono state le divergenze caratteriali. Certo è che l’ex gieffino non ha perso tempo e ha ripreso a seguire su instagram la sua ex, Federica Pizzi e a stare sempre in sua compagnia. Federica l’abbiamo conosciuta anche in alcune puntate del Gf quando Alfonso le chiedeva di intervenire e di parlare con Manuel.

I due sono stati pizzicati, di nuovo, ieri da alcuni utenti dei social e le foto hanno iniziato subito a circolare sul web. Tra loro anche uno dei re del Gossip, Amedeo Venza, ha pubblicato una storia che dimostra la loro vicinanza. Amedeo ha sempre anticipato come andassero le cose tra i due gieffini e dell’incontro tra Manuel e l’ex. Sarà che anche questa volta bisogna dargli del merito? Si tratta di un e vero e proprio ritorno di fiamma o solo di una semplice amicizia? Tutti sono molto titubanti riguardo la seconda opzione ma, non ci resta che attendere ulteriori informazioni.

L'articolo Manuel Bortuzzo affronto a Lulù. E' tornato con la sua ex fidanzata. Lulù reagisce malissimo, Delirio sul web proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.