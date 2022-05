Manuel Bortuzzo al veleno contro Lulù: “Ora dico tutto, ecco come mi ha mancato di rispetto, per questo l’ho lasciata”

Ieri pomeriggio Manuel Bortuzzo è stato nuovamente ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Dopo poche settimane dall’annuncio della fine della storia con Lulù, torna a parlare dei motivi per cui il ha deciso di lasciarla e come sono andate veramente le cose, smentendo alcune voci che sono circolate sul padre, il signor Franco. Scopriamo cosa ha detto.

Il primo ospite della nuova puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, è stato Manuel Bortuzzo. Il nuotatore dopo giorni di silenzi, è tornato a parlare della fine della storia con la principessa etiope Lulù conosciuta nella casa del gf vip 6. Alla prima domanda di Silvia, se veramente Lulù fosse stata a conoscenza della rottura tramite la dichiarazione su Ansa, Manuel ha subito smentito, asserendo di averle spiegato i problemi già molto prima, anche se purtroppo non avrebbe voluto sentire. “Non è vero che l’ho lasciata con un comunicato stampa…Non mi sveglio la mattina e la lascio con un comunicato…Assolutamente no…Gliel’ho detto tante volte che le cose non andavano bene.” ( continua dopo la foto)

A questo punto Silvia gli ha chiesto quali sono stati i reali motivi che hanno spinto Manuel Bortuzzo a troncare la relazione. “Ho capito che non era la ragazza adatta a me…Io ho sempre cercato di andarle incontro, mentre lei proprio zero…Da parte sua non c’era rispetto…Mi è crollato il mondo addosso…” Addirittura, l’ex gieffino ha dichiarato che per dedicarsi completamente a lei, come Lulù voleva è anche arrivato a mettere da parte amici e parenti. “Sapevo che aveva mille cose da risolvere…E quindi mi sono dedicato a lei per farle raggiungere una serenità, che non arrivava…” Dunque, è apparso proprio che le motivazioni dichiarate da Lulù non coincidessero con ciò che Manuel ha raccontato a Silvia.

Lulù Selassiè, infatti, tramite una diretta su instagram, ha fatto intendere che il motivo della loro separazione sia stato la famiglia di lui, in particolare il papà Franco. Manuel, invece, ha dichiarato tutt’altra cosa a Verissimo, coinvolgendo anche la famiglia della principessa. “Non è assolutamente così…La mia famiglia mi è sempre stata dietro, ma non è mai stata invadente…Mio padre ha sempre rispettato la nostra privacy…”

La Toffanin ha poi voluto fargli sapere che la sua ex ha accusato anche i suoi amici di avergli fatto il lavaggio del cervello. Il ragazzo, però, ha smentito anche queste dichiarazioni: “Non li ha neppure mai conosciuti…Loro sono felici se mi vedono felice.” Dunque, le dichiarazioni di entrambi non coincidono su alcun punto. Sembra quasi che ci fosse qualcosa di più profondo che non si può dire.

Manuel ha addirittura affermato che nella casa del gf vip Lulù si è rivelata una persona di cui era innamoratissimo e fuori è stata tutt’altra tanto da essere costretto a chiudere per troppe divergenze caratteriali. Nonostante ciò lui ha provato ad andare avanti e a sorvolare determinate situazioni fino a non riuscire più a sostenere il peso del rapporto che si era venuto a creare, quasi destabilizzandolo. Come reagirà Lulù alle nuove dichiarazione del suo ex? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

