Manuel Bortuzzo al veleno contro Mara Venier: “Ecco la verità sul perché mi ha cacciato a Domenica In”. Fan sconvolti

Nelle ultime ore c’è stata una sorta di guerra fredda tra Mara Venier e Manuel Bortuzzo. La conduttrice si è molto risentita di un gesto a tal punto da bloccare l’ospitata del nuotatore nel suo programma domenicale Domenica In. Manuel non si è risparmiato è ha risposto sui social. Scopriamo quanto accaduto. Nella puntata di oggi, 8 maggio, Manuel Bortuzzo sarebbe dovuto essere ospite a Domenica In con il padre, il signor Franco.

Manuel e il padre avrebbero dovuto presentare il film ‘Rinascere’ che racconta la storia di del nuotatore e del dramma che l’ha colpito. Qualcosa però è andato storto e ha fatto infuriare la padrona di casa, Mara Venier, a tal punto da cancellare la loro ospitata e di sostituirla prontamente con altri protagonisti. Il motivo scatenante è stata l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo, da Silvia Toffanin.

Proprio ieri, infatti, Bortuzzo è tornato da Silvia per parlare, dopo vari giorni di silenzio, della fine del rapporto con Lulù Selassiè di cui si è innamorato all’interno della casa del Gf vip 6. Ebbene, la “Zia” Mara Venier non ha per niente gradito il gesto di Manuel poiché ha considerato l’ospitata a Domenica ormai bruciata dal momento che il ragazzo era già comparso in tv poche ore prima, ovviamente, in casa della concorrenza, ossia Mediaset. Da qui la decisione di annullare l’invito nel suo programma.

La replica di Manuel non si è fatta attendere. Il ragazzo, infatti, ha commentato il gesto di Mara Venier, sotto a un post di un fan su instagram. “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù; è che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?”. Così un utente su Instagram ha commentato la vicenda dell’ospitata saltata a Domenica In. Prontamente Manuel ha così risposto: “Non tutti ci arrivano”. Non ha risparmiato, dunque, la frecciatina nei confronti della conduttrice.

Sulla vicenda si è espresso, ovviamente, anche il popolo del web dividendosi tra chi dà ragione a Mara e chi a Manuel Bortuzzo. In realtà bisognerebbe conoscere il contenuto dell’accorto tra i due. Perché, in effetti, se fosse davvero come ha dichiarato l’utente su instagram, il gesto della conduttrice sarebbe abbastanza esagerato. Se, invece, Bortuzzo si fosse accordato per un’intervista a 360 gradi, quindi sia per parlare del film che lo vede protagonista, sia per raccontare fatti della sua vita privata, in particolare di Lulù, allora la Venier avrebbe dei motivi validi per considerare l’ospitata bruciata. Insomma, la ragione sta nel mezzo per quanto ne sappiamo. Non ci resta che aspettare ulteriori eventuali dichiarazioni dalle parti interessate.

L’articolo Manuel Bortuzzo al veleno contro Mara Venier: “Ecco la verità sul perché mi ha cacciato a Domenica In”. Fan sconvolti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.