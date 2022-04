Manuel Bortuzzo beccato con l’ex: già dimenticata Lulù Selassié? FOTO

GF Vip: il concorrente è tornato con l’ex fidanzata dopo la rottura con Lulù? L’avvistamento

Ieri pomeriggio è arrivata la notizia che molti fan non avrebbero mai voluto leggere. Di cosa si tratta? Manuel Bortuzzo, in un’intervista rilasciata in esclusiva all’Ansa, ha rivelato di essere tornato single dopo aver appurato una volta uscito dalla casa più spiata dagli italiani che non c’erano i presupposti per continuare la storia con la principessa. Ma non è finita qua perchè a distanza di poche ore il ragazzo è stato sorpreso ad una festa insieme alla sua ex fidanzata storica (la foto è disponibile dopo il secondo paragrafo). E ovviamente in tanti sui social hanno già ipotizzato un loro clamoroso ritorno di fiamma. Sarà vero?

Manuel Bortuzzo al centro delle polemiche dopo aver detto addio alla principessa: il popolo del web insorge

L’avvistamento del giovane ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip insieme all’ex fidanzata storica ha fatto insorgere il popolo del web. Difatti in tanti hanno puntato il dito contro il ragazzo, il quale è finito al centro del gossip, asserendo che nella suddetta foto non sembrerebbe essere certo così triste dopo aver detto addio per sempre a Lulù Selassié, anzi. E c’è anche chi ha dichiarato che quest’ultima non avrebbe proprio perso nulla, visto l’atteggiamento tenuto dal giovane: “Quelli così meglio perderli che trovarli…Fidati…”

Poverino oggi era super triste lui si vede proprio nella foto che lui è molto dispiaciuto. Nella foto giustamente pura casualità affianco a lui c’è una a caso (la ex ) Lulù quelli così meglio perderli fidati#fairylu pic.twitter.com/a2HhDCOu9v — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 (ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@lafrancyfra18) April 25, 2022

Maria Monsè dopo la rottura tra i due rompe il silenzio: “Caro Manuel l’amore esiste”

Ovviamente neppure lei ha potuto esimersi dal commentare la rottura tra i due ragazzi. Difatti quest’ultima ha avuto modo di conoscerli molto bene, visto che ci ha vissuto insieme nella casa più spiata dagli italiani per 3 settimane. E in quel periodo ha litigato spesso e volentieri proprio con Lulù. Per tale ragione ha colto la palla al balzo per esprimere solidarietà al ragazzo, lanciando una bella frecciatina alla sua rivale:

“Caro l’amore esiste. Tu questo lo puoi capire guardando l’esempio bello che hai nella tua meravigliosa famiglia. Sono sicura che presto lo troverai perché sei fantastico! Ti voglio bene spero di poterti abbracciare presto…”

Questa dichiarazione potrebbe dar vita a un nuovo scontro a distanza tra la popolare soubrette e la giovane principessa?

