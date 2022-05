Manuel Bortuzzo beccato con una ragazza: si è fidanzato? Lei rompe il silenzio

Manuel Bortuzzo ha trovato la fidanzata dopo la rottura con l’ex gieffina? L’avvistamento e la smentita

Una mese fa l’ex concorrente del GF Vip ha annunciato all’Ansa di aver deciso di lasciare Lulù Selassiè. E da quel momento si sono scritti fiumi di parole suoi giornali e sui social su questa loro rottura. Entrambi sono intervenuti su tutta questa faccenda a Verissimo dando una loro personale versione. Ma non è finita qua perchè gli avvistamenti del ragazzo al fianco della sua ex fidanzata storica Federica Pizzi si sono sprecati, tanto che sono stati molti a pensare sui social a un loro clamoroso ritorno di fiamma. Intanto si segnala che anche ieri lo sportivo è stato sorpreso al fianco di un’altra ragazza, il cui nome è Giulia. I due sono stati sorpresi insieme in auto, e tanti hanno rivelato che tra loro ci sarebbe del tenero, visto che frequenterebbero pure la stessa piscina. Ma sarà davvero così? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato lei smentendo categoricamente che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

La ragazza smentisce di star frequentando l’ex gieffino: “Siamo amici da tanto tempo”

Dopo tante ore dall’avvistamento ecco che Giulia (questo è il nome della ragazza) ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza su tutta questa faccenda. Difatti quest’ultima ha smentito seccamente su instagram di essersi messa insieme a Manuel Bortuzzo, sul quale ha espresso la sua opinione Alfonso Signorini, asserendo che sono semplicemente amici da tantissimo tempo:

“Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel siamo amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua…”

Si segnala inoltre che la giovane ha anche pubblicato nelle sue storie sul social fotografico delle immagini insieme di alcuni anni fa per far capire che si conoscono da davvero tanto tempo.

Giulia dà un consiglio a tutti: “Vivete più sereni”

La ragazza ha poi concluso questo suo lungo sfogo cogliendo l’occasione per consigliare ai fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè di vivere un pochino più serenamente, invece di fare gli Sherlock Holmes della situazione: “Vivete sereni…” Insomma l’ex gieffino è stato sorpreso insieme prima alla ex e poi a questa ragazza, ma a quanto pare non ci sarebbe niente con entrambe, con buona pace di chi invece vorrebbe vederlo già tra le braccia di un’altra dopo la rottura con Lulù.

