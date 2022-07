manuel-bortuzzo-blocca-un’ex-gieffina-che-lo-attacca:-“domani-non-sei-nessuno”

Il giovane nuotatore asfaltato da Veronica Satti: “Ma chi si crede di essere”

Nelle scorse ore una ragazza disabile ha riservato delle dure critiche a Manuel Bortuzzo, per il fatto di averla bloccata dopo aver ricevuto un suo messaggio. La giovane in questione ha contestato tramite una sua pagina Instagram, perchè a differenza sua l’ex gieffino ha potuto assistere al concerto di Ultimo da una posizione privilegiata. A dire la sua ci ha pensato Veronica Satti, facendo sapere di essere stata bloccata dal nuotatore:

“Ma chi si crede di essere, hai fatto il GF Vip, parlo anche per me che mai me la sono tirata anzi stic***i, bella esperienza, sono grata, fine”.

Il rimprovero della figlia del noto cantante all’ex gieffino: “Ecco cosa avrebbe potuto fare”

Manuel Bortuzzo ha scatenato una polemica, dopo aver preso parte al concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma. Per la precisione Chiara Maniero, una ex giocatrice di Beach volley costretta su una sedia a rotelle ha raccontato attraverso la sua pagina Instagram VenetoAccessibility di essere stata bloccata dall’ex gieffino, dopo avergli chiesto delucidazioni sulla sua presenza sotto il palco a differenza degli altri disabili che invece devono stare in delle aree predisposte molto distanti non vedendo mai nulla. Veronica Satti nota al pubblico anche per essere una ex gieffina, dopo aver ringraziato la ragazza in questione per la segnalazione ha attaccato l’ex fidanzato di Lulù Selassié, quando si è accorta di essere stata bloccata: “Caro coltiva l’umiltà e la gentilezza, non peccare di presunzione perchè oggi hai il pas per vedere Ultimo, domani non sei nessuno”. Nella giornata di oggi la figlia di Bobby Solo è tornata sulla questione, spiegando nel dettaglio di essersi arrabbiata così tanto perchè un suo amico disabile non è potuto andare al concerto del famoso cantautore: “Per pagare un biglietto e stare lontanissimi, ghettizzati in una pedana con transenne sul bordo dell’avvallamento di Circo Massimo, cosa pericolosa”.

L’ex gieffina dopo essersi sfogata dicendo che le ha fatto malissimo vedere una persona che non può cambiare la sua condizione non essere tutelata e aiutata, ha rincarato la dose sul nuotatore facendogli un rimprovero: “Invece che ostentare la sua fortuna avrebbe potuto sensibilizzare su ciò che stava succedendo per le persone in carrozzina a quel concerto dato che ha un canale dilatato con il quale può arrivare in più persone”. Poi ha concluso con questa riflessione: “Perchè usate così la vostra effimera notorietà? Che amarezza”.

L’ex fidanzato di Lulù Selassié pronto a risolvere una situazione? Una ex gieffina scettica

Intanto Chiara Maniero, la ragazza che ieri si è scagliata contro l’ex gieffino ci ha tenuto a sottolineare: “Mi ha contatta e ha bloccato erroneamente la mia pagina senza leggere il motivo del post. E sarà felice di collaborare con me per migliorare la situazione concerti“. La reazione della figlia di Bobby Solo non si è fatta attendere, infatti non ha nascosto il suo dubbio:

“Chi ci crede che l’abbia bloccata erroneamente? E che collaborerà a fini più virtuosi?“.

