Manuel Bortuzzo confessa: “Le Selassié all’Isola? A rischio la loro salute”

Tra gli ospiti di una nuova puntata del format Isola Party ci sono stati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, due ex concorrenti del GF Vip 6 felicemente innamorati anche nella vita di tutti i giorni. L’ex gieffino ha detto la sua su come sarebbe l’esperienza di Lulù, Jessica e Clarissa all’Isola dei Famosi qualora fossero legate tutte e tre da un elastico, una novità di questa nuova edizione, e seppur in maniera ironica ha dichiarato:

“Molto divertente, però c’è a rischio la loro salute, la loro vita perchè potrebbero staccarsi i capelli dopo penso pochi giorni”.



Convivenza tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo il GF Vip. Lui: “Ci dividiamo solo per lavoro”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié una coppia nata nella casa del GF Vip 6, è stata ospite del programma Isola Party che vede alla conduzione Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Per iniziare l’ex gieffino ha rotto il silenzio con queste parole:

“Ci avete beccato nei giorni in cui non siamo insieme. Viviamo insieme e adesso fa strano non averla qui tra i piedi. Abbiamo resistito un mese e mezzo figurati per un giorno, ci dividiamo solo per lavoro. Ci amiamo tantissimo”.

Alla domanda su come è stato presentare Lulù alla sua famiglia, Manuel ha risposto: “Lei ha avuto la possibilità di vedere mamma solo il giorno della finale, perchè non vivendo più a Roma scende veramente poco, Franco invece l’ha conosciuto, anche la sorella, il fratello sempre il giorno della finale, presto conoscerà anche la sorella più grande che la ama e adora”. Lulù sulla famiglia di Manuel che di recente ha svelato un retroscena sulla loro convivenza, ha dichiarato: “E’ come se le persone le conoscessi già anche ascoltando le storie, conoscerli di persona e poterli abbracciare tutti, vivere la normalità, non è stato per niente strano. Mi sembrava di conoscerli da molto”. A un fan che ha voluto sapere quanto durerebbe secondo lui Lulù all’Isola, l’ex gieffino ha risposto con ironia: “Non sale neanche sull’aereo per partire! Lo dico perchè l’altro giorno c’era una formica dentro casa, e tra poco ho dovuto dare fuoco alla stanza per la disperazione totale, quindi posso solo immaginare sull’Isola”. Subito dopo però Manuel ha ammesso: “Vabbè ma neanche io resisterei”.

Lulù Selassié: “All’Isola legata alle mie sorelle? Dopo un po’ ci mandiamo a quel paese”

Lulù Selassié non appena Valentina Barbieri le ha chiesto se parteciperebbe all’Isola dei Famosi in coppia con le sue sorelle Jessica e Clarissa, ha confessato: “Si sarebbe bello, non facile, ma essendo un’esperienza molto più dura del GF Vip avere forse le mie sorelle per non avere momenti di tristezza e disperazione sarebbe utile”. La principessa etiope però sull’eventualità di dover stare legata fisicamente con un elastico alle sue sorelle ha ammesso:

“All’inizio ci faremmo tantissime risate, e poi dopo un po’ inizieremmo a mandarci a quel paese perchè un conto se si è in due, ma già in tre”.

