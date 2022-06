Manuel Bortuzzo, decisione dopo la rottura con Lulù: “Non vedranno la mia donna”

L’ex gieffino stufo delle fake news su di lui: “Insulti alla mia ex”

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, continua a essere uno degli argomenti del gossip di cui si parla tanto. L’ex gieffino ha concesso un’intervista a Radio Radio nel programma “Non succederà più” di Giada Di Miceli. Il 23enne si è lasciato andare a uno sfogo, per il fatto di leggere spesso fake news in cui si parla di alcune sue presunte fidanzate, da quando la sua storia con la principessa è giunta al termine, facendo capire di essere stufo: “Non me ne frega un ca***, però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni”.

Manuel Bortuzzo sul suo rapporto con Aldo Montano dopo il GF Vip: “Siamo una persona sola”

L’ospite di oggi del programma “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli è stato Manuel Bortuzzo. Per iniziare dopo aver parlato del film tratto dal suo libro, quando la conduttrice gli ha detto: “E’ stato emozionante guardarti, anche nella tua vita leale ci sarà un lieto fine, incontrerai questa ipotetica Martina”, l’ex gieffino ha prontamente detto: “Non ho problema di nessun tipo”. Poi il 23enne sulla sua decisione di partecipare al reality di Alfonso Signorini che di recente è stato senza peli sulla lingua su di lui, ha ammesso: “Non è stata una scelta così facile. Quello che mi ha spinto a dire si è stato il fatto che comunque mi voleva, sapeva che potevamo fare qualcosa di diverso, non ho fatto lo show, non fa parte di me”. L’ex gieffino ha continuato il suo discorso parlando del suo rapporto con Aldo Montano:

“Io e lui veniamo da un contesto che non c’entra una mazza, meno male che c’è stato lui, una gran bella scoperta di amicizia, fuori siamo una persona sola, come se ci conoscessimo da trent’anni”.

Il nuotatore non vuole ripetere lo stesso sbaglio: “Non mi interessa più stare esposto”

Dopo aver sottolineato che il GF Vip è un’esperienza che va vissuta una volta sola, sul percorso fatto nella casa di Cinecittà ha dichiarato: “Rifarei tutto quanto, ho vissuto tutto con il cuore, non rimpiango niente”. Il nuotatore poi ha smentito che ci sia del tenero tra lui e Giulia Latini: “Tra l’altro è fidanzata, una bellissima persona”.

Inoltre ha fatto sapere che dopo l’esposizione mediatica per la storia avuta con Lulù Selassié, non vorrà ripetere lo stesso sbaglio: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy”. Sulla sua attuale situazione sentimentale ha chiarito: “Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie”. Infine l’ex gieffino riferendosi a Barù Gaetani ha dichiarato: “Me l’hanno messo contro, articoli in cui si diceva che stava dalla parte delle sorelle, non ci credevo neanche se mi pagavano”.

