manuel-bortuzzo-e-aldo-montano:-“ci-alleneremo-insieme-per-le-olimpiadi”

L’amicizia sbocciata tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo al GF Vip ha fatto sognare i telespettatori e i due atleti, dopo la loro esperienza nel reality show più spiato d’Italia, hanno confessato cosa faranno insieme in futuro.

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo

Tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip è sbocciata un’amicizia in grado di commuovere il pubblico e i telespettatori . I due hanno confessato a Chi di voler continuare a vedersi e, magari, anche ad allenarsi insieme per i giochi Olimpici: “Mi piacerebbe molto allenarmi insieme con Aldo a Roma per le prossima Paralimpiadi, magari lui viene con me in piscina e poi io salgo su a tirare di scherma”, ha confessato il nuotatore al settimanale di Signorini, mentre lo schermidore ha aggiunto: “Se a Manuel piacesse la scherma, oltre al nuoto, sarei più che felice, mi farei in quattro per dargli una mano, gli metterei a disposizione tutto il mio bagaglio. In ogni caso ci vedremo, difficilmente si potrà staccare da me!”.

Quando Bortuzzo ha lasciato la casa del reality show e ha raggiunto lo studio del GF Vip lui e Montano si sono sciolti in un abbraccio di amicizia e di stima sincera, e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di sapere cosa riserverà ai due il futuro.

L’amore per Lulù Selassié

La Casa di Cinecittà ha permesso a Bortuzzo di trovare non soltanto l’amicizia ma anche l’amore: il giovane nuotatore ha infatti una liaison con la principessa Lulù Selassié, rimasta all’interno del programma anche dopo il suo addio anticipato. Nonostante la loro storia sia iniziata tra alti e bassi, a Chi Bortuzzo ha confessato di essere profondamente innamorato della ragazza:

“Lulù mi ha capito, in lei ho visto una ragazza che ha bisogno di tanto affetto, di tanto contatto. Le ripetevo “Mi dispiace” perché ero abituato a dare poco, ma non voleva dire che fossi segnato a vita: una volta che abbiamo fatto il passo in avanti, ho scoperto di essere io quello che non si stacca più”, ha ammesso.