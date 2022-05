Manuel Bortuzzo finalmente decide di parlare dei motivi che hanno portato alla fine della storia con Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo è l’ex nuotatore che abbiamo avuto modo di conoscere al Grande fratello vip 6, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ebbene, sembrava proprio che all’interno della casa più spiata d’Italia, Manuel avesse trovato anche l’amore visto che aveva iniziato una storia d’amore con Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, un amore nato al Grande fratello vip 6

I due giovani si erano detti piuttosto innamorati e avevano anche fatto intendere di voler fare sul serio, una volta finita questa esperienza. Eppure, dopo la fine del programma, sembra che siano iniziati i problemi tra loro, fino a quando qualche giorno fa è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Sui motivi che hanno portato i due a mettere fine alla loro storia pare che ci sia stata tanta confusione, ma adesso a parlare è stato proprio lui Manuel, il quale ha rilasciato un’interessante intervista a Tv sorrisi e canzoni. Ma cosa ha dichiarato l’ex gieffino?

L’ex gieffino e la verità sulla fine della storia con Lulù

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, la coppia che aveva fatto tanto commuovere all’interno della casa più spiata d’Italia sembra essere scoppiata. I due dopo la fine del programma, hanno tentato di stare insieme, ma poi a distanza di qualche settimana è arrivata la notizia della separazione. Ma per quale motivo? Mentre Lulù nel corso di qualche intervento sui social, aveva fatto intendere che la responsabilità fosse di terze persone, adesso Manuel sembra abbia voluto dire la sua al riguardo. “Perché ci siamo lasciati? Per divergenze di vedute che non possono essere superate. Ci abbiamo provato, ma la nostra storia resta una bellissima parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita di tutti i giorni”. Queste le parole di Manuel Bortuzzo che ha rilasciato un’intervista davvero molto interessante proprio in questi giorni.

“Rinascere”, l’8 maggio in onda su Rai 1 il film sulla sua vita

L’ex gieffino sembra aver anche parlato del film in arrivo il prossimo 8 maggio, quello intitolato Rinascere incentrato proprio sulla sua vita. Ricordiamo che Manuel era una promessa del nuoto, un sogno infranto dopo essere rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un proiettile, un incidente che ha cambiato per sempre la sua vita. “Alessio Boni è perfetto nel ruolo di mio padre Franco e Giancarlo Commare, anche se è più grande di me, ha studiato nei minimi dettagli i video che mio padre gli ha fornito”.

