Manuel Bortuzzo ha già dimenticato Lulù, Ecco chi è la sua nuova fiamma. Beccati così (FOTO). Lulù distrutta si sfoga

Il mondo del web è contro Manuel Bortuzzo da quando l’ex nuotatore e gieffino non soltanto ha lasciato Lulù Selassiè, ma è stato avvistato anche con la sua ex fidanzata a una festa. La storia d’amore con la principessa etiope è nata nella casa del Grande Fratello Vip, davanti agli occhi dei telespettatori che si sono appassionati moltissimo a loro. Dopo un inizio turbolento, sembrava che i due giovani fossero realmente innamorati. L’entusiasmo della giovane aveva finalmente coinvolto l’oggetto del desiderio. Non possiamo dimenticare che lo sportivo in un primo momento rifuggiva dalle continue attenzioni che gli venivano rivolte.

Successivamente e tutto d’un colpo, gli è accaduto qualcosa che lo ha portato a cedere e a mettere da parte tutte le sue riserve. Manuel Bortuzzo si è lasciato andare al suo amore per Lulù Selassiè. Ogni fuga è stata dimenticata, e al suo posto sono subentrati tantissimi baci e coccole e parole dolci. Anche una volta uscito dal Grande Fratello Vip sembrava avere tutte le intenzioni di continuare con questa love story. Al punto di sembrarci spesso anche troppo affrettato. Non possiamo dimenticare quando le ha annunciato che sarebbero andati a vivere insieme dopo la fine del reality. ( continua dopo la foto)

Una convivenza iniziata subito dopo una convivenza forzata non ci è sembrata certo una buona idea. Soprattutto quando a doversi spostare è Lulù Selassiè, una ragazza evidentemente piena di vizi e capricci e soprattutto con dei problemi nel relazionarsi agli altri. Ma Manuel Bortuzzo era così convinto da volere saltare la fase dei fidanzatini e andare dritti dritti al passo successivo. La conseguenza? I due si sono già lasciati. Lo ha annunciato lui stesso, ieri, con una intervista rilasciata in esclusiva all’Ansa. Un annuncio che ha deluso molto i telespettatori, che tanto hanno sperato nel lieto fine.

Non solo Manuel Bortuzzo ha voluto rendere ufficiale la sua separazione da Lulù Selassiè, ma durante la giornata di ieri è stato anche avvistato con la sua ex fidanzata. Il 25 aprile in Italia si festeggia la liberazione, e i personaggi dello spettacolo si sono anche loro riversati sui lidi per far festa e divertirsi. Lo sportivo però ci è andato in dolce compagnia. A stargli accanto per tutto il tempo è stata proprio la sua ex, così come è evidente nelle fotografie che gli sono state scattate durante la giornata. La notizia ha scatenato la rebbia dei suoi follower, che hanno preso le difese della principessa.

‘Quelli così meglio perderli che trovarli, fidati’, ‘Poverino oggi era super triste si vede proprio nella foto che lui è molto dispiaciuto. Nella foto giustamente pure casualità accanto a lui c’è una a caso’, questo sono soltanto alcuni dei commenti che sono apparsi suoi social per dare man forte a Lulù Selassiè. In favore di Manuel Bortuzzo invece è intervenuta Maria Monsè, che nel Grande Fratello Vip ha avuto vari litigi con la giovane: “Caro l’amore esiste. Tu questo lo puoi capire guardando l’esempio bello che hai nella tua meravigliosa famiglia. Sono sicura che presto lo troverai perché sei fantastico. Ti voglio bene spero di poterti abbracciare presto”.

