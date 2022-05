Manuel Bortuzzo, imbarazzo alla conferenza sul film: “Non parlo di Lulù”. VIDEO

Manuel Bortuzzo e la domanda indiscreta di una giornalista: “Perchè è finita con questa ragazza?”

Oggi c’è stata la conferenza stampa per presentare il film Tv dedicato alla sua vita in onda domenica prossima su Rai1 (il titolo del lungometraggio è Rinascere). Ovviamente sono accorsi tantissimi giornalisti per intervistarlo e chiedergli le sue sensazioni nel rivedere la sua vita concentrata in un film. Tra i giornalisti intervenuti oggi in conferenza stampa ce ne è stata anche una che l’ha messo in evidente imbarazzo chiedendogli il motivo per cui è finita la sua storia con Lulù Selassié (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“In questo tuo secondo tempo, in questa seconda vita, hai avuto una relazione con una ragazza del Grande Fratello. Ci puoi spiegare perché è finita con questa ragazza?”

Difatti il ragazzo non ha per nulla gradito questa domanda, anzi.

Lulù Selassié, il suo ex glissa una domanda sulla loro storia: “Sono qui per altro”

Come detto precedentemente Manuel Bortuzzo poco ha gradito la domanda posta dalla giornalista, che ovviamente ha voluto sapere i motivi per cui è finita con la principessa etiope, la quale proprio in una lunga diretta instagram ha fatto nuove clamorose rivelazioni. Difatti quest’ultimo, visibilmente infastidito, si è limitato a dire di essere lì per parlare esclusivamente del film sulla sua vita e non certo per discutere di gossip inerenti al suo privato: “No, grazie. Sono qui per altro…”

Manuel Bortuzzo in difficoltà: interviene la coordinatrice della conferenza

Vedendo il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip in estrema difficoltà per questa domanda sulla fine della sua storia con Lulù Selassié ha preso la parola anche la coordinatrice della conferenza, la quale ha messo subito al posto suo la giornalista:

“Scusa, Laura ma questa domanda, in questo contesto, la vedo poco adatta. Sì, ma entriamo nel privato che, anche se vissuta pubblicamente, non è il caso di affrontare qui…”

Insomma se da una parte la principessa non ha problemi a parlare del suo privato, il suo ex invece sembra proprio essere a disagio preferendo glissare sull’argomento con estrema educazione.

