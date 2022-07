Manuel Bortuzzo infastidito dalle foto di Lulù Selassié? La sua dura reazione

La principessa etiope infiamma i social con delle foto in intimo: ecco come ha reagito il suo ex

Nelle scorse ore Lulù Selassié una ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha catturato l’attenzione di numerosi utenti della rete, per aver condiviso delle sue foto in intimo da capogiro. A quanto pare gli scatti in questione con cui la principessa etiope ha infiammato i social non sono passati inosservati al suo ex Manuel Bortuzzo, dato che non si è fatta attendere la sua reazione. Il nuotatore si sarebbe infastidito, infatti oltre a non mettere alcun like ha eliminato dal suo profilo altre foto in cui era presente l’ex gieffina, ha cancellato anche i commenti che gli aveva scritto sotto alcuni suoi post, e tolto il tag alle pagine di coppia.



Barù Gaetani travolto dalle critiche dopo un commento all’ex compagna di gioco: cosa è successo

Ai fan del GF Vip non è sfuggito il botta e risposta sui social, tra due ex protagonisti della scorsa edizione del reality show. In particolare degli scatti fotografici di Lulù Selassié in cui si è immortalata in lingerie scrivendo: “Sono il sogno di ogni fotografo”, hanno scatenato anche la reazione di Barù Gaetani, con cui sua sorella Jessica nella casa di Cinecittà aveva instaurato un forte lagame. L’ex gieffino è stato travolto dalle critiche, dopo aver commentato le foto dell’ex compagna di gioco in maniera ironica: “Just chilling with my dawg”, che tradotto in italiano significa: “Mi sto solo divertendo con il mio amichetto”. La replica della sorella di Jessica e Clarissa è stata: “Yooo amore, i miss you”. Le parole scritte dall’ex gieffino non sono piaciute per niente a parecchi fan seppur l’ha accompagnate con una emoticon che ride, visto che i seguenti sono soltanto alcuni commenti negativi: “Ma esagera, dai scherzi a parte, su una ragazza che ha la metà dei suoi anni stona un po’”, “Ma che schifo di commento è”.

Intanto agli utenti della rete più attenti non è passata inosservata neanche la reazione di Manuel Bortuzzo, visto che pur non avendo smesso di seguire su Instagram la sua ex, ha fatto sparire dal suo profilo una foto in cui si intravedeva. C’è anche chi considera uno sbaglio il gesto della giovane principessa, per il semplice fatto che conoscendo il nuotatore sapeva che avrebbe potuto infastidirlo.

Il padre dell’ex gieffino ancora contro i leoni da tastiera: “Profili fake e tutori della vita altrui”

Nel frattempo il padre di Manuel Bortuzzo è tornato alla carica, pubblicando un altro post indirizzato ai leoni da tastiera. Il signor Franco in una fotografia di un coniglio ha inserito questa didascalia: “E’ bello seguirvi su Twitter. Sempre voi con profili chiusi fake e tutori della vita altrui. Ma una manciata di ***** vostri”. Nei giorni scorsi infatti il padre dell’ex gieffino ha rinfrescato la memoria agli hater, dicendogli: “Sono tornato, non sarò io a rinunciare a un profilo pubblico ma voi conigli fake”.

