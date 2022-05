Manuel Bortuzzo insieme alla sua nuova fidanzata. E’ una famosissima della tv. Fan infuriati: “Subito l’hai sostituita”

Un nuovo flirt ha infiammato gli amanti del gossip, con Manuel Bortuzzo che dopo l’addio a Lulù Selassié ha trovato una nuova fiamma per rimpiazzare la principessa etiope. Scopriamo chi è la ragazza con cui sta flirtando il nuotatore. Stando alle ultime indiscrezioni riprese dai media sul conto del nuotatore, lui potrebbe aver avviato una frequentazione intima con Giulia Ramatelli, una giovane nuotatrice che con Manuel condivide la passione per il nuoto e gli allenamenti nella stessa piscina. In realtà non c’è nessuna ufficialità e, anzi, tutti i video circolati sui social che ritraggono il nuotatore in compagnia di nuove misteriose ragazze non sono come sembrano.

Dopo la fine della sua storia con Lulù, il nuotatore è stato avvistato con diverse ragazze, fra cui la sua ex Federica Pizzi. Al momento Lulù sarebbe single e non starebbe frequentando altre persone. Storia differente invece per Manuel Bortuzzo, con diversi rumors che lo assocerebbero ad un’altra ragazza. C’è un particolare che a detta degli esperti di gossip farebbe pensare all’ipotesi che Manuel abbia dimenticato Lulù Selassié per Giulia: la nuotatrice che vanta diversi riconoscimenti nello sport è seguita via social dai membri della Bortuzzo family, cosa che a quanto pare non è accaduta con Lulù ai tempi della lovestory con Manuel.

Che la Bortuzzo family abbia rappresentato un ostacolo per Manuel e Lulù? Ma gli indizi sono anche altri. Sul suo profilo Instagram, Giulia Ramatelli ha pubblicato un video in macchina, mentre seduta sul sedile anteriore ascolta una canzone di Ultimo, senza mai riprendersi in viso. Misterioso è poi il guidatore al suo fianco, che infatti non viene mai inquadrato e che per questo non è possibile identificare con certezza. Secondo le ricostruzioni di alcuni utenti, pubblicate da Amedeo Venza sui social, l’automobile in questione sarebbe la macchina di Manuel Bortuzzo e la ragazza la sua nuova fidanzata dopo la rottura con Lulù Selassiè.

A smentire la relazione fra Manuel Bortuzzo e Giulia Ramatelli ci ha pensato direttamente quest’ultima: via social la ragazza ha voluto lanciare un messaggio a tutti coloro che l’hanno vista come la nuova fidanzata del nuotatore. Ecco le sue parole: “Io e Manuel siamo amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più.” Insomma, il nuotatore e la sua amica condividerebbero da tempo la stessa passione: il nuoto. Fra loro dunque non ci sarebbe niente di più che una bella amicizia. Al momento Bortuzzo non si è pronunciato sulla questione, ma come sappiamo il ragazzo tende a essere molto discreto e riservato.

Nella sua Instagram story rivelatrice la giovane nuotatrice tiene a precisare che a vincolarla a Manuel vi è un rapporto di amicizia, dettata anche dalla passione in comune per il nuoto, una verità corredata da un collage di foto che immortalano i due in atteggiamenti inequivocabilmente complici. Ma Giulia Ramatelli non è la sola ad essere indicata dai media come la nuova fiamma di Bortuzzo junior. Per gli esperti del gossip Manuel Bortuzzo potrebbe avere un ritorno di fiamma in corso con l’ex fidanzata storica, Federica Pizzi. Che possa essere presto smentita anche quest’indiscrezione?

