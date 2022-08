Manuel Bortuzzo, la nuova fiamma è una famosa influencer. Con lei dimentica per sempre Lulù.

Dopo mesi di silenzio, il gossip è tornato a parlare di Manuel Bortuzzo, ex nuotatore ed ex concorrente del Gf Vip 6. La novità che si vocifera nelle ultime ore fa riferimento ad una nuova presunta fiamma. Dopo la fine della storia d’amore con Lulù, il ragazzo, infatti, non ha più avuto storie importanti. Si vociferava di un ritorno di fiamma con la sua ex Martina ma non sembra essere andata così. Vediamo, invece, di chi si sta parlando in questi giorni.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono conosciuti e innamorati nella casa del Gf Vip 6. La loro storia d’amore sembrava essere decollata tanto che, una volta usciti dal reality, parlavano entrambi di figli e di matrimonio, dunque di un futuro prospero insieme. Ma dopo solo un mese lui dichiarò all’Ansa di aver lasciato la ragazza. I motivi sono stati molteplici ed alcuni li svelò in un’intervista a Verissimo. “Ho capito che non era la ragazza adatta a me. Io ho sempre cercato di andarle incontro, mentre lei proprio zero. Da parte sua non c’era rispetto. Mi è crollato il mondo addosso”.

Addirittura, l’ex gieffino ha dichiarato che per dedicarsi completamente a lei, come Lulù voleva, era anche arrivato a mettere da parte amici e parenti. “Sapevo che aveva mille cose da risolvere. E quindi mi sono dedicato a lei per farle raggiungere una serenità, che non arrivava.” Da quel giorno i due non si sono più visti né sentiti nonostante la principessa continuava a dichiarare di amarlo ancora. Manuel, in seguito ha ripreso tante cose della sua vita che aveva abbandonato: le uscite con i suoi migliori amici, gli allenamenti in piscina, i concerti e i viaggi. Inoltre, si dice che voglia trasferirsi in Africa.

Quanto alla sua vita privata, l’indiscrezione di pochi giorni fa è stata lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano dietro avviso di una sua utente Instagram. “Volevo informarti che Manuel Bortuzzo è stato avvistato all’outlet di Castel Romano insieme a Cecilia Cantarano. Inoltre sono giorni che si seguono a vicenda e si mettono likes”. Si tratta dell’influencer famosa e tiktoker. Quest’ultima, però, è subito intervenuta sulla vicenda in modo anche molto brusco con un tweet. “Ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da Starbucks co un’amica mia e torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? Ma state bene? Tutto ok”.

Inoltre, ha aggiunto: “Non mi piace immischiarmi nei gossip, però dopo avermelo chiesto 74 volte in manco un’ora, preferisco chiarire che la notizia che gira non è vera. Smentisco il gossip, ero a Castel Romano con la mia migliore amica, l’ho anche taggata, non ero con lui. Gossip falso. Baci, niente shitstorm”. Sarà stata veramente una notizia fake? Non ci resta che attendere per scoprire la verità. Nel mentre nessuna dichiarazione di Manuel Bortuzzo. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Manuel Bortuzzo, la nuova fiamma è una famosa influencer. Con lei dimentica per sempre Lulù. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.