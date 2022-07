Manuel Bortuzzo nella polemica dopo il concerto di Ultimo: cos’è successo

Il nuotatore scatena lo sfogo di una ragazza disabile: “Beato te che sei vip”

Manuel Bortuzzo un ex concorrente della scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è finito al centro di una nuova polemica, e questa volta non c’entra la sua ex Lulù Selassié. Il nuotatore di recente ha preso parte a un concerto del cantante Ultimo al Circo Massimo di Roma coronando uno dei suoi sogni. Chiara Maniero, una ex giocatrice di Beach volley che ha in comune con l’ex gieffino la disabilità si è sfogata dopo avergli fatto una richiesta: “Beato te che sei vip e puoi vederlo da sotto il palco, vorrei sapere il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero?”. Dopo averlo ringraziato per averla bloccata ha aggiunto: “Bella figur di m… coda di paglia?”.



Un ex giocatrice di Beach volley delusa dall’ex gieffino: “Zero empatia verso i suoi simili”

Sia Lulù Selassié e il suo ex Manuel Bortuzzo nei giorni scorsi hanno preso parte al concerto di Ultimo, cantando però distanti i brani del noto cantautore. Chiara Maniero una ex giocatrice di Beach volley da un anno costretta su una sedia a rotelle e fondatrice della pagina Instagram VenetoAccesibility si è lasciata andare a uno sfogo, tirando in ballo l’ex gieffino. La ragazza si è lamentata, facendo notare che a differenza sua il nuotatore ha assistito al concerto da una posizione privilegiata. Sempre la stessa ha raccontato di aver cercato di contattare l’ex concorrente del GF Vip in cerca di aiuto, venendo bloccata.

La giovane si è fatta sentire tramite la sua pagina: “Visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perchè allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga?”. La ragazza è scesa nel dettaglio dopo essere stata invitata a raccontare cosa è accaduto, visto che oltre a sottolineare che nei concerti i disabili vengono costretti a stare in delle areee predisposte molto distanti dal palco non vedendo mai nulla, ha aggiunto: “Lui perchè è famoso, invece era sotto palco, andando contro tutte le famose norme di sicurezza, ho fatto presente la cosa, ma invece di avere un po’ di empatia con le persone come lui e magari dare una mano visto che è popolare mi ha bloccato”. La ragazza non ha nascosto la sua delusione:

“Se può lui devono poter tutti avere il diritto di stare sotto il palco! Un disabile con zero empatia verso i suoi simili“.

Manuel Bortuzzo, nuova replica del padre agli hater: “Profili fake e tutori della vita altrui”

Intanto nelle scorse ore il padre dell’ex gieffino è tornato a replicare ai leoni da tastiera: “E’ bello seguirvi su Twitter. Sempre voi con profili fake e tutori della vita altrui. Ma una manciata di ***** vostri”. Il nuotatore invece ha fatto capire di essersi infastidito, per aver cancellato dal suo profilo le foto in cui si intravedeva la sua ex Lulù, dopo che la stessa ha infiammato i social con degli scatti in cui è immortalata in intimo.

L’articolo Manuel Bortuzzo nella polemica dopo il concerto di Ultimo: cos’è successo sembra essere il primo su LaNostraTv.