Manuel Bortuzzo, nuovo gesto contro Lulù Selassiè: è colpa di Silvia Toffanin

Lulù Selassiè non ha pace, nuovo gesto del suo ex fidanzato fa discutere: c’entra Silvia Toffanin

Nelle ultime due puntate di Verissimo la popolare conduttrice ha intervistato dapprima Manuel Bortuzzo e successivamente la principessa etiope. Entrambi hanno raccontato la loro verità sulla fine di questa storia. E sono stati ad aver notato in entrambe le versioni diverse incongruenze. Proprio in queste ultime ore la fanpage instagram del programma ha dapprima condiviso una foto dei due insieme, e nella didascalia ha pubblicato i link delle loro rispettive interviste invitando i follower a cliccarci su qualora non le avessero viste in Tv. Da lì a poco in molti hanno notato che il ragazzo pare abbia tolto il follow alla fanpage instagram dello show, forse infastidito dal fatto che sia stato ancora una volta messo al fianco (seppur virtualmente) alla sua ex. Ovviamente sui social sono rimasti tutti basiti.

Manuel Bortuzzo al centro di furiose polemiche: il suo ultimo gesto non è piaciuto

Il fatto che il giovane ragazzo abbia tolto il follow alla pagina instagram del programma di Silvia Toffanin dopo aver pubblicato un’immagine di loro due insieme poco è piaciuto al popolo del web. Difatti in tanti su twitter hanno puntato il dito contro l’ex di Lulù Selassiè, asserendo senza indugio alcuno che adesso starebbe davvero esagerando: “Ha tolto il segui solo perché Verissimo ha messo un post sulla fine della loro storia d’amore…Neppure ci fosse scritto Lulù ti ha ammazzato il gatto…” E sono stati tanti i post di questo tenore su twitter. Al momento si segnala che la ragazza, sulla cui rottura con Manuel ha espresso la sua opinione Nathaly Caldonazzo, ha preferito non commentare questo suo gesto.

Lulù non ce l’ha con il suo ex fidanzato: “Gli auguro di essere felice”

In attesa di eventuali dichiarazioni della giovane principessa etiope su questo ennesimo gesto del suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo si fa notare comunque altri due aspetti molto importanti. Quali? Intanto lei ha più volte dichiarato in questi giorni di non avere niente contro il suo ex, cogliendo l’occasione per augurargli tanta felicità con o senza di lei. Un altro importante aspetto che ha sorpreso molto è il fatto che lui non le abbia tolto il follow su instagram, nonostante tutto. Che ci possa essere anche la più timida possibilità che i due possano chiarirsi al più presto?

L’articolo Manuel Bortuzzo, nuovo gesto contro Lulù Selassiè: è colpa di Silvia Toffanin sembra essere il primo su LaNostraTv.