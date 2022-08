Manuel Bortuzzo sorpreso con una famosa tiktoker: è nato l’amore?

Cecilia Cantarano e l’ex gieffino si sono fidanzati? Spunta un clamoroso gossip

Manuel Bortuzzo ha lasciato mesi fa Lulù Selassiè. Ad annunciare la fine della loro storia è stato lui stesso all’Ansa. Da quel momento è finito spesso e volentieri al centro del gossip, visto che una settimana si e l’altra pure è stato accoppiato a qualche ragazza. Ma non è finita qua perchè Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie su instagram una segnalazione di una sua follower, che pare abbia avvistato il ragazzo insieme alla popolare tiktoker: “Manuel è stato avvistato nell’outlet di Castel Romano insieme a Cecilia Cantarano…” Semplici amici oppure tra loro potrebbe essere nato qualcosa di più?

Manuel Bortuzzo insieme alla famosa tiktoker: arriva la clamorosa segnalazione

Successivamente questa ragazza, sempre nel post pubblicato da Deianira Marzano nelle sue storie sul social fotografico, ha fatto sapere che Cecilia Cantarano e il popolare ex gieffino, che è finito al centro delle polemiche, avrebbero iniziato a seguirsi sul social fotografico recentemente e avrebbero iniziato vicendevolmente a mettersi like: “Inoltre sono giorni che si seguono a vicenda e si mettono like…” Al momento i due diretti interessati hanno preferito non commentare questo gossip. Quale sarà la verità? Sarà nata una vera e propria simpatia tra i due? Non è dato saperlo al momento, ma intanto molti fan hanno già iniziato a fare le prime ipotesi sui social.

Famosa Tiktoker fa una confessione: “Sono stata molto criticata”

In tanti si staranno chiedendo chi è Cecilia Cantarano. Quest’ultima ha 22 anni ed è un’influencer molto famosa su Tik Tok, dove ha quasi 3 milioni di follower. Tempo fa ha anche partecipato ad Avanti un altro e per una risposta piccata data a Paolo Bonolis è finita al centro delle polemiche, come ha rivelato lei stessa in una recente intervista rilasciata al periodico Cosmopolitan:

“Sui social il pubblico si è diviso in chi diceva che ero ‘una ragazza che non si faceva mettere i piedi in testa’ e chi mi dava della ‘maleducata, irrispettosa e arrogante’…”

La ragazza non ha fatto mistero di esserci rimasta molto male perchè mai avrebbe pensato di essere così criticata: “Quella battuta mi è uscita un po’ così…Ci sono rimasta male…” Adesso avrà ritrovato il sorriso al fianco di Manuel Bortuzzo?

L’articolo Manuel Bortuzzo sorpreso con una famosa tiktoker: è nato l’amore? sembra essere il primo su LaNostraTv.